Virgiliu Stroescu, doctor în endocrinologie și specialist nutriție, a dezvăluit alimentul care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră zilnică. Se pare că usturoiul are multiple beneficii, printre care și faptul că acționează ca un aliat al organismului împotriva problemelor digestive. De asemenea, contribuie la un sistem imunitar puternic și detoxifiază organismul.

Ce beneficii are usturoiul

Usturoiul este un aliment folosit adesea pe post de condiment și pe care, de și mai multe ori, ne ferim să-l consumăm din cauza mirosului neplăcut. Însă, potrivit doctorului Virgiliu Stroescu, aceasta legumă poate face adevărate minuni sănătății organismului, motiv pentru care ar trebui consumat zilnic.

„Usturoiul are peste 25 de efecte benefice. 25! Usturoiul este un dezinfectant, deci unui om care are infecție, tulburări, să-i dați puțin usturoi […]. Usturoiul ca atare are zeci de substanțe care fac bine: vindecă, cicatrizează, omoară microbii, dau potență, dau energie, omoară microbii, omoară ciupercile.

Vedeți ce micuț este? L-a făcut Dumnezeu micuț pentru că este atât de puternic! Dacă ar fi usturoiul cât un dovleac, ar fi nenorocire, el este micuț, dar își face datoria perfect. Zilnic dacă putem să mâncăm câte un cățel de usturoi ar fi extraordinar, ne-am dezinfecta tot tubul digestiv. Mâncați ? Puneți puțin usturoi. Mâncați o , puneți usturoi. Și în cartofi. Sau îl dăm puțin prin blender, iese o zeamă de usturoi cu puțin ulei, ne curăță și ne vindecă tot organismul”, a explicat doctorul, la .

Ce usturoi recomandă doctorul Virgiliu Stroescu

Usturoiul chinezesc a invadat rafturile magazinelor așa că apare, firesc, întrebarea: ce usturoi ar trebui să alegem pentru maxime beneficii, cel românesc sau cel chinezesc. Doctorul Virgiliu Stroescu îl recomandă pe cel românesc, nu doar din considerente de gust, dar și pentru că este mai blând pentru stomac, în timp ce cel chinezesc poate provoca iritații sau arsuri.

„Încă ceva…nu trebuie să mănânci usturoi așa cum mănânci nucile, usturoiul este doar pentru aromă și miros. De ce se spune că «ustură». Luat în cantități mari, el face ulcer. El arde. Cel apărut în ultimul timp, usturoiul chinezesc, e cam puternic. Să mâncăm usturoi românesc – este foarte bun și foarte sănătos”, a mai spus specialistul.