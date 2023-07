Ce amendă a primit o româncă în Grecia când se afla pe bancheta din spate a mașinii. „Au cam sărit calul”

Majoritatea românilor se pregătesc . Doar că se pot ivi anuminte eveniment care să afecteze bugetul planificat, precum defecțiuni ale mașinii sau o amendă.

O româncă a fost amendată și a încercat să afle unde poate plăti amenda pentru că polițiștii nu vorbeau engleză, conform Ziare.com.

„Suntem pe drum spre România din Grecia și am fost opriți de politie, am primit amenda de 50 de euro pentru ca pasagerul din spate nu purta centura de siguranță. Aveți idee cum procedez? Unde anume o pot plăti? Ca domnii polițiști nu vorbeau deloc engleza. Mulțumesc anticipat!”, a scris aceasta pe grupul Vacante in Grecia: info utile, de pe Facebook.

Ea a mai „dat și alte detalii în comentarii.

„Recunosc că nu obișnuiesc să port în spate centură, pentru că am bebelușul cu mine și am nevoie să mă mișc pentru el încontinuu.

Ideea este că am oprit la o benzinărie și doamna de acolo a sunat la poliție direct și a întrebat unde o putem plăti și au zis că doar la ei la Poștă, care deschide luni, iar noi ne îndreptăm spre casă acum. Noi am vrea să o plătim ca să nu vină dublu acasă, dar nu știu cum. La vama credeți că se poate plăti?”, a adăugat românca.

În comentarii fiecare și-a dat cu părerea.

„Ce mă? Amendă pentru centură la turiști în GR? Păi… să le fie rușine!

Când mergeam cu cash în buzunare și intrăm în radar cu 100+ în limita de 60, săreau în față și când vedeau nr de turist îți făceau semn să mergi mai departe! Și acum se iau de centură? Să le fie rușine! Încep să se înmulțească motivele pentru care să merg în TR. Au cam sărit calul!

A nu se înțelege că susțin nesimțirea în trafic și încălcarea arogantă a legilor! Doar că, ar trebui să continue să închidă ochii la nimicurile făcute de turiști”, a spus cineva în comentarii.

„Soțul meu nu pornește până când nu îi vede pe copii cu centură.

Hai să fim serioși, poliția greacă este prea toleranță.

Am observat că 98% din turiștii români consumă la plajă băuturi alcoolice, măcar o bere, după care urcă la volan.

Poate că am fost eu ghinionistă să văd numai pe cei care consumă.

Dacă poliția greacă ar face treabă cum trebuie…vai de noi ce ar fi”, a scris un alt utilizator.

„Păi dacă au văzut și ei câte probleme fac românii în trafic. Am stat 15 ani în GR, până acum 2-3 ani nu au avut nimic cu turiștii, mai ales cu românii. Din moment ce ai noștri se comportă și în Bulgaria de zici că sunt veniți din țări bananiere să fii sigur că și în Grecia fac tot așa. Și nu sunt toți la fel, 2 din 10 poate și așa li s-a umplut paharul grecilor. Ei sunt chiar permisivi”.

„Poliția din Grecia este chiar foarte maleabilă. Ce înseamnă că pt turiști trebuie să închidă la anumite lucruri ochii? Legile nu sunt pentru toți la fel?”.

Unii susțin că grecii nu trimit amenzi acasă

O parte dintre utilizatorii care au scris în secțiunea de comentarii sunt de părere că nu o să primească nicio amendă acasă.

„Stați liniștită că nu vă vine nimic. Am vreo șapte opt aplicate de greci de vreo cinci șase ani încoace . Când Grecia a devenit Germania atunci o să primiți și amendă.”

„Mergeți liniștiți către casă că nu se întâmplă nimic!! Fac Grecia cu camionul săptămânal deci nu va induc în eroare!! La amenzi mai mari îți pot lua plăcuțele de înmatriculare că să se asigure că nu vei ieși din Grecia fără să plătești amendă. Dacă nu v-au luat numerele mergeți liniștiți către casă. Drum bun!”.

„Am colegi șoferi care au amenzi de viteză de câte 50-60€…adunate peste 200€. Nu le-a venit nimic. Ideea e să nu faci ceva mai grav astfel încât să fie amendă mai mare. Eu am întors în semafor cu camionul și mi-au luat nr pt amendă de 150€. Am mers așa fără numere cu capul tractor (pt că ai voie să mergi așa pe teritoriul Greciei fiind în baza lor de date cu nr reținute) și după ce am plătit amendă m-am dus la secția indicată de ei cu dovada plății să-mi ridic numerele!

Oamenii au cerut ajutorul așa că dacă nu știți exact ar fi bine să nu va dați cu părerea! Eu va spun din proprie experiență și din ce pățesc toți colegii mei șoferi care transportăm marfă RO-GR”, susțin utilizatorii.

„Nu te joci cu amenzile la greci”

Cealaltă parte dintre români afirmă că amenzile primate în Grecia trebuie tratate cu seriozitate.

„În anul 2011 am fost în Grecia în Paralia Katerini cu 2 mășini și întâmplarea a făcut să nu găsim loc pt.parcare decât în fața unei discoteci care era amplasată lângă un parc.Era noapte și era de Sf.Maria.Am parcat cam jumate pe alee și jumate pe bordură…A două zi am găsit fluturași de amendă 40 euro de mășînă.Toți vânzătorii și inclusiv proprietara de la cazare ne îndemnau să nu plătim pt.că suntem turiști și nu au ce să ne facă.Soțul meu a umblat o jumate de zi pe la secțiile de poliție până a rezolvat În anul următor, tot în Grecia, mai aveam un km.până în vama și ne-a oprit poliția pe dreapta. Ne-a cerut buletinele, le-au introdus în baza de date și apoi ne-au dat drumul să plecăm….Dacă noi nu am fi plătit amenzile în anul anterior credeți că ? Nu te joci cu amenzile la greci”, spune cineva în comentarii.

„Puteți merge liniștiți acasă, când veți intră în Grecia următoarea dată vă vor avertiza în vamă că aveți o amendă neplatită. Opriți la primul oficiu poștal și o plătiți. Practic o bugetari la concediul următor”, scrie un altul.