Ce apare pe Netflix în 2022. Compania a anunțat filme noi, dar și continuarea unor seriale populare

Netflix pregătește pentru 2022 o mulțime de filme și seriale pentru abonații săi. Nu a dezvăluit toate surprizele, dar a anunțat câteva dintre titluri.

Filmele și serialele pe Netflix, în 2022

Pe tot parcursul anului viitor, Netflix va veni cu filme noi, dar și cu noi sezoane ale unor seriale deja consacrate.

Printre titlurile anunțate se numără In From the Cold, Vikings: Valhalla, All of Us Are Dead, Army of the Dead: Lost Vegas, Cyberpunk: Edgerunners, Raising Dion (sezonul 2), Alice in Borderland (sezonul 2).

Pe listă mai figurează Kocke & Key (sezonul 3), The Umbrella Academy (sezonul 3), Stranger Things (sezonul 4), Resident Evil, The Sandman și The Midnight Club.

Acestea sunt doar câteva tituri, căci producțiile Netflix pe anul viitor vor fi de ordinul sutelor.

Luna aceasta, pe Netflix au apărut mai multe continuări ale unor seriale populare. Lost in Space (sezonul 3), La Casa de Papel: Part 5 Vol 2, Titans (sezonul 3) și The Witcher (sezonul 2) sunt doat câteva dintre ele.

O altă noutate marca Netflix

Recent, compania a lansat un nou site web numit Tudum. Aici, utilizatorii pot să urmărească noutăți, explicații și trailere legate de conținutul original al platformei de streaming.

Tot aici, Netflix va publica detalii despre filme, seriale, documentare și showuri, interviuri în exclusivitate și știri.

În plus, abonații vor afla ce filme și proiecte fac parte din diferite clasamente și topuri.