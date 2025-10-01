B1 Inregistrari!
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile

Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile

Ana Maria
01 oct. 2025, 18:46
Cuprins
  1. Cum va fi vremea în București, începând de joi
  2. Vremea în București. Ce măsuri au luat autoritățile pentru siguranța bucureștenilor
  3. Cât de puternic va fi vântul și ce cantități de precipitații sunt estimate
  4. Cum va evolua vremea în București, în zilele următoare
  5. Ce avertizări meteorologice sunt în vigoare

Vremea în București se schimbă radial! Capitala va fi afectată de o perioadă de vreme severă, începând de joi, 2 octombrie, de la ora 10.00, și până vineri dimineață.

Cum va fi vremea în București, începând de joi

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, care arată că vremea va fi închisă, va fi vânt puternic și deosebit de rece pentru început de octombrie. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 11 grade, iar cele minime între 4 și 6 grade.

În cea mai mare parte a intervalului, vor cădea precipitații, iar cantitățile de apă estimate vor fi de 10–20 l/mp. Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări semnificative: ziua, rafalele vor atinge 50–55 km/h, iar seara și noaptea vor ajunge până la 70–75 km/h.

vremea in Bucuresti b1tv.ro
Sursa foto: meteoromania

Vremea în București. Ce măsuri au luat autoritățile pentru siguranța bucureștenilor

Primăria Capitalei a activat procedurile de urgență pentru protejarea populației și reducerea riscurilor generate de vântul puternic. Conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, mai multe instituții au fost mobilizate:

  • Poliția Locală inspectează șantierele și verifică stabilitatea panourilor publicitare de pe domeniul public.

  • Administrația Străzilor București monitorizează semafoarele și infrastructura rutieră pentru a evita accidentele.

  • ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București) este pregătită să intervină în parcuri pentru arborii afectați de vijelie.

  • Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Apa Nova și Termoenergetica au echipe pregătite să remedieze rapid eventualele defecțiuni, potrivit Știripesurse.

De asemenea, bucureștenii pot semnala problemele cauzate de condițiile meteo la numărul gratuit 0800.800.868.

Cât de puternic va fi vântul și ce cantități de precipitații sunt estimate

Vântul va avea intensificări semnificative, iar rafalele vor fi resimțite cu adevărat periculoase mai ales seara și noaptea, când pot atinge 70–75 km/h. Cantitățile de precipitații vor fi de 10–20 l/mp, iar vremea va fi deosebit de rece pentru început de octombrie.

Cum va evolua vremea în București, în zilele următoare

De vineri dimineața până sâmbătă la ora 9.00, Bucureștiul va rămâne sub efectul unei vremi reci și înnorate, cu precipitații semnificative de 25–40 l/mp. Vântul va avea intensificări constante, cu rafale care vor ajunge la 70–75 km/h pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 12 grade, iar cele minime între 8 și 9 grade.

Sâmbătă, se preconizează o ameliorare a vremii: cerul va avea înnorări temporare, ploile vor fi slabe și trecătoare, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile maxime vor crește ușor, până la 13 grade.

Ce avertizări meteorologice sunt în vigoare

  • Joi, între orele 10.00–20.00: cod galben pentru intensificări ale vântului.

  • Joi seara – vineri dimineață: cod portocaliu de vânt puternic.

  • Joi–sâmbătă: informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, rafale de vânt și cantități importante de precipitații.

