Acasa » Eveniment » Rețeta virală de pe TikTok: gustarea sănătoasă care a cucerit internetul. Vezi cum se prepară

Rețeta virală de pe TikTok: gustarea sănătoasă care a cucerit internetul. Vezi cum se prepară

Elena Boruz
17 sept. 2025, 12:44
Sursă FOTO: Colaj captură video TikTok
Cuprins
  1. Care sunt ingredientele de bază
  2. Cum se prepară
  3. De ce este atât de apreciată
  4. Ce beneficii nutriționale are
  5. Cum o poți personaliza

Rețelele de socializare au devenit în ultimii ani un adevărat laborator culinar. De la rețete simple, pregătite în câteva minute, până la preparate spectaculoase, cu plating demn de restaurante de top, utilizatorii TikTok și Instagram transformă bucătăria într-un spațiu de experimentare și inspirație. Printre cele mai recente rețete care au cucerit publicul online se află o gustare sănătoasă și versatilă: discurile crocante din porumb și mozzarella, umplute cu avocado, legume și piept de pui.

Această rețetă a devenit virală datorită combinației dintre ingrediente comune și rezultatul final spectaculos: un preparat care îmbină textura crocantă cu prospețimea și aromele intense. În plus, poate fi adaptată cu ușurință în funcție de gusturi și preferințe, ceea ce o face potrivită pentru orice moment al zilei.

Care sunt ingredientele de bază

Conform click, pentru a prepara această gustare, ai nevoie de:

  • 600 g porumb din conservă, bine scurs

  • 200 g mozzarella rasă (sau cașcaval, pentru un gust mai intens)

  • 1 avocado copt și o linguriță de suc de lămâie

  • 4 frunze de salată verde

  • 1 piept de pui tăiat fâșii

  • 1 lingură ulei de măsline

  • 1/4 ardei gras roșu, tăiat fâșii subțiri

  • sare și piper după gust

Cum se prepară

  1. Pregătirea bazei crocante – Porumbul bine scurs se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, sub formă de patru discuri egale. Peste fiecare disc se presară uniform mozzarella rasă.

  2. Coacerea – Discurile se dau la cuptor, la 180°C, pentru 17-20 de minute, până când brânza capătă o nuanță aurie și o textură crocantă.

  3. Răcirea – Este important să fie lăsate câteva minute după coacere, pentru ca brânza să se întărească. Se desprind cu grijă, cu o spatulă lată, pentru a nu se rupe marginile.

  4. Umplutura – Avocado se pasează și se amestecă cu sare, piper și suc de lămâie. Pieptul de pui se sotează rapid în ulei de măsline, până devine fraged și ușor rumenit.

  5. Asamblarea – Fiecare disc crocant se umple cu pastă de avocado, o frunză de salată verde, fâșii de ardei și pui.

De ce este atât de apreciată

Succesul acestei rețete constă în echilibrul dintre simplitate și versatilitate. Discurile de porumb și brânză pot înlocui pâinea sau lipia, oferind o alternativă mai ușoară și mai sănătoasă la sandvișuri sau wrapuri. În plus, combinația de texturi – baza crocantă, crema de avocado catifelată, legumele proaspete și puiul fraged – oferă o experiență culinară completă.

Un alt aspect atractiv este faptul că rețeta poate fi personalizată. Cei care preferă preparatele vegetariene pot elimina puiul și adăuga ciuperci sau tofu, iar cei care iubesc gusturile intense pot încerca variante cu bacon, pește afumat sau sosuri picante.

Ce beneficii nutriționale are

Dincolo de aspectul apetisant, rețeta se bucură și de un profil nutrițional echilibrat:

  • Proteine – pieptul de pui și mozzarella aduc un aport consistent de proteine, esențiale pentru menținerea masei musculare.

  • Grăsimi sănătoase – avocado și uleiul de măsline furnizează grăsimi benefice pentru sistemul cardiovascular.

  • Fibre – porumbul și legumele proaspete susțin digestia și oferă senzația de sațietate.

Astfel, preparatul poate fi considerat o masă completă, ideală pentru cei care doresc să mănânce rapid, dar sănătos.

Cum o poți personaliza

Unul dintre motivele pentru care această gustare a devenit virală este ușurința cu care poate fi reinterpretată. Poți adăuga sosuri iuti pentru un plus de intensitate, brânzeturi maturate pentru o aromă mai puternică sau chiar legume coapte, pentru o variantă mai sățioasă.

Pentru cei care preferă mesele light, discurile crocante pot fi umplute doar cu avocado, roșii cherry și frunze de baby spanac. În schimb, pentru o masă consistentă, pot fi adăugate ouă fierte, hummus sau chiar pește la grătar.

De asemenea, rețeta se potrivește și pentru mesele festive – discurile pot fi făcute mai mici, sub formă de aperitive, și servite pe platouri, decorate cu ierburi aromatice sau microgreens.

