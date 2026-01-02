B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă

Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă

02 ian. 2026, 20:01
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ce își cumpără românii în perioada reducerilor
  2. Ce sfaturi au economiștii pentru amatorii de reduceri

Nici bine nu s-a terminat agitația din magazine, determinată de pregătirile pentru sărbători, că românii au și dat startul agitației din perioada reducerilor.

Ce își cumpără românii în perioada reducerilor

La mare căutare în această perioadă sunt hainele, mâncarea, băutura și nu în ultimul rând, decorațiunile de Crăciun. Da, da, decorațiunile de Crăciun. Pentru că acum, acestea sunt chiar și cu 70% mai ieftine decât înainte de sărbători, amatorii de chilipiruri și le cumpără pentru anul viitor. Nu doar decorațiunile de Crăciun sunt la mare căutare, ci și vesela cu motive festive.

Ieri, rafturile magazinelor arătau ca în filmele despre apocalipse, în care fiecare a luat cu ele ce a mai prins, fie că avea imediată nevoie sau nu. Astăzi, angajații au muncit de zor pentru a reface stocurile. Nu a durat mai mult de câteva ore și rafturile s-au golit din nou.

Reducerile nu le dau voie oamenilor să uite aglomerația și agitația prin care au trecut înainte de sărbători. Iar dacă atunci, miza era ca mesele festive să fie îmbelșugate, acum, miza e cumpărarea unor obiecte nu neapărat necesare, dar ieftine.

Ce sfaturi au economiștii pentru amatorii de reduceri

Oamenii recunosc că cumpărăturile din această perioadă nu sunt, neapărat, bazate pe nevoi, ci pe dorința de a profita de reduceri.

„Nu am venit fixați pe ceva anume, doar ce ne face, așa, cu ochiul, aia cumpărăm”, a spus o cumpărătoare, pentru Observator News.

„Niște mărunțișuri, la reducere am găsit, ce era mai ieftin. Mănuși, o lampă, o pereche de pantaloni. Haine, mai mult, îmbrăcăminte. Nu mai sunt mărimi la toate articolele, acum cum nimerești”, a spus o altă femeie.

În magazinele cu îmbrăcăminte, agitația a trecut la un alt nivel. Oamenii s-au luat la bătaie, la propriu, pentru blugii la reducere. Filmarea care a surprins momentul confruntării violente s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Deși este tentant să ne cumpărăm ceva, orice, în perioada reducerilor, economiștii ne recomandă să fim atenți la cheltuielile noastre acum, ca în orice altă perioadă. O vizită la mall, fără o listă de dorințe și o limită de bani, poate destabiliza bugetul.

