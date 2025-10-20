B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 13:49
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Sursă foto: Instagram/ @mirela.retegan
Mirela Retegan, fondatoarea grupului muzical „Gașca Zurli”, mărturisește că și-a îndeplinit un vis. Aceasta a ajuns la forma pe care și-o dorea dintotdeauna. Iată ce a făcut pentru a ajunge aici!

„Sunt Mirela, am 55 de ani și mi-am atins un vis”

Mirela Retegan simte că trăiește un vis. După multe încercări, a reușit să ajungă la silueta mult dorită. Ea mărturisește că nu a avut pretenții prea mari de la viață, doar un singur lucru: forma fizică.

„Sunt Mirela, am 55 de ani și mi-am atins un vis. Nu am visat să am bani, nu am visat să am casă cu piscină, nu am visat diplome, nu am visat Feți Frumoși, nu am visat să îmi pice ceva din cer, nu am visat să stau degeaba și să-mi plătească cineva cheltuielile”, a transmis Mirela Retegan, conform Click.

Pentru aceasta, faptul că a ajuns în punctul în care să poată purta cămăși și tricouri în pantaloni, prinși cu o curea, a fost copleșitor. Aceasta se simte fericită cu noul ei aspect.

„Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea. Ce «nimic» trebuie să pară pentru cineva care nu a fost niciodată în acest punct. Și ce bine mă înțeleg toți cei care au fost mereu la câteva kilograme distanță de fericire. Astăzi trăiesc acest vis”, a adăugat ea.

Cum a slăbit

Mirela a reușit să slăbească cu ajutorul unui regim strict. Aceasta a avut zilnic trei mese principale și două gustări. Mai mult, ea a dezvăluit că își menține silueta prin post negru, iar în fiecare luni, miercuri și vineri nu mănâncă nimic.

„Ca să nu mă trezesc din el, nu mănânc nimic luni, miercuri și vineri. Fasting pe nou, post negru pe vechi…”, a precizat aceasta.

