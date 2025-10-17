B1 Inregistrari!
Cererea pentru mașinile electrice rămâne scăzută în 2025. Ce înseamnă pentru tranziția către mobilitate verde

Iulia Petcu
17 oct. 2025, 20:52
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. De ce este cererea atât de scăzută
  2. Cum s-au modificat fondurile pentru companii și instituții
  3. Ce modificări au afectat programul

Programul Rabla Electric 2025, reluat abia pe 30 septembrie după mai multe amânări, nu a atras interesul publicului. Bugetul redus și modificările substanțiale au afectat cererea pentru mașinile electrice. Rezultatul este mult sub așteptările industriei auto.

De ce este cererea atât de scăzută

Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), până la 16 octombrie doar 4.420 de români au depus dosare pentru achiziția unei mașini electrice prin Rabla Electric. Suma aferentă acestor cereri este de 78,12 milioane de lei, adică aproximativ 65% din bugetul alocat.

Industria auto estima că, dacă programul ar fi început în iunie, ar fi fost vândute cel puțin 10.000 de mașini electrice. Totuși, întârzierile și tăierile bugetare au redus dramatic cererea. Bugetul total pentru persoane fizice a fost redus la 120 de milioane de lei, față de peste 600 de milioane inițial.

Cum s-au modificat fondurile pentru companii și instituții

Alte 610 milioane de lei destinate companiilor și 120 de milioane pentru primării și instituții publice au fost eliminate complet din program. Aceasta înseamnă că majoritatea fondurilor disponibile sunt acum doar pentru persoane fizice.

În schimb, în sesiunea din octombrie, persoanele fizice au depus 7.298 de dosare pentru achiziția de mașini cu motoare termice. Bugetul de 80 de milioane de lei a fost epuizat rapid. Astfel, statul a finanțat aproape de două ori mai multe vehicule poluante decât mașini electrice.

Chiar dacă fondurile pentru electrice vor fi complet epuizate, Rabla 2025 va susține achiziția a circa 7.000 de vehicule electrice. Este mult sub estimările inițiale ale industriei. Impactul asupra reducerii emisiilor va fi semnificativ diminuat, iar numărul de mașini vechi și poluante retrase din circulație va fi probabil cel mai mic din ultimii 20 de ani.

Ce modificări au afectat programul

Cel mai important factor este scăderea valorii voucherului pentru mașinile electrice, de la 37.000 la 18.500 de lei. În același timp, banii pentru cumpărarea unei mașini cu motor termic au rămas neschimbați, scrie spotmedia.ro.

Iată valorile tichetelor acordate în 2025:

  • 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică sau o motocicletă;
  • 18.500 lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei pentru un autovehicul plugin hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Aceste diferențe au redus atractivitatea programului pentru mașinile „verzi” și au limitat impactul asupra tranziției către mobilitatea electrică.

