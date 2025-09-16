Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, a șocat o țară întreagă când și-a anunțat retragerea din lumea teatrului. La sfârșitul săptămânii trecute, celebrul actor posta pe pagina sa de Facebook mesajul „Adio, André”, făcând referire la ultimul său rol, din piesa „Tatăl”.

Se va mai juca sau nu piesa „Tatăl”

Piesa „Tatăl” s-a jucat timp de trei ani, în perioada 2022-2025, la Teatrul „Bulandra” din . După ce Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, au fost voci care se întrebau ce urmează să se întâmple cu celebra piesa.

Răspunzând curiozității oamenilor, directorul Teatrului „Bulandra” a spus că spectacolul poartă atât de adânc imprimată „amprenta artistică” a marelui , încât nu iau în calcul să-l continue reprezentațiile fără acesta.

„Spectacolul există datorită spiritului și energiei maestrului. Este imposibil să ne gândim la el fără domnul Victor Rebengiuc, pentru că spectacolul a luat naștere datorită domniei sale, dar și pentru că André a fost, este și va rămâne pentru totdeauna rolul său.

Amprenta emoțională și artistică lăsată de Victor Rebengiuc este atât de profundă, încât ar fi de neimaginat să continuăm fără el. Pentru noi, «Tatăl» rămâne un capitol închis cu demnitate și emoție, o întâlnire irepetabilă, de care suntem recunoscători că am avut parte. Și pentru care îi mulțumim, cu adâncă recunoștință și iubire, domnului Victor Rebengiuc”, a spus actorul Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului „Bulandra”, pentru .

Cum a lua naștere piesa „Tatăl” pe scena Teatrului „Bulandra”

În ultimii trei ani, Victor Rebengiuc a susținut peste 100 de reprezentații la Teatrul „Bulandra”. Deși fiecare dintre ele a fost unică, autentică, cu o putere artistică aparte, Vlad Zamfirescu își aduce aminte momentul în care Victor Rebengiuc i-a propus să joace această piesă pe scena teatrului.

„Maestrul Victor Rebengiuc este unul dintre acei artiști rari care au forța de a schimba energia unei săli doar prin simpla lor prezență. Încă îmi amintesc, acum trei ani, când mi-a spus, cu firescul și eleganța care îl definesc, că își dorește să joace «Tatăl» la Bulandra, că i-am răspuns fără ezitare: «Da, absolut!». În fața unui asemenea proiect nu pot exista obstacole, am simțit doar că avem onoarea și datoria de a-l împlini. Fiecare reprezentaţie, jucată cu casa închisă, a adus cu ea o imensă bucurie: pentru public, pentru colegi, pentru mine, ca director de teatru, dar și ca actor și ucenic, având cu toții imensul privilegiu să fim alături de o legendă vie a teatrului, filmului și culturii românești. De un om drept și demn, de un artist desăvârșit, un coleg generos, plin de umor și ironie fină, cu o prezență scenică impecabilă și o minte sclipitoare”, a povestit Vlad Zamfirescu.

De ce s-a retras Victor Rebengiuc

În vârstă de 92 de ani, Victor Rebengiuc a luat hotărârea de a se retrage din lumea teatrului, după o carieră de 70 de ani. Anunțul a fost făcut pe 15 septembrie, asta după ce, la finalul săptămânii trecute, o postare de pe pagina de Facebook a marelui actor le comunica fanilor faptul că a decis să nu mai joace rolul lui André, din piesă „Tatăl”. Acesta a fost ultimul personaj interpretat de Victor Rebengiuc, în perioada 2022-2025, la Teatrul „Bulandra”, din București.

În cadrul unui interviu, Victor Rebengiuc a spus și de ce a luat decizia de a se retrage din lumea teatrului. Potrivit acestuia, vârsta înaintată a început să îi pună piedici, motiv pentru care a decis că este mai bine să se oprească.

„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a spus Victor Rebengiuc pentru .