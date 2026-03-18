Cele mai recente căutări de pe online arată ce i-a interesat cel mai mult pe români în ultima vreme. Oamenii au căutat de la termeni legați de criza din Orientul Mijlociu, până la cuvinte folosite în scandaluri politice sau diferite curiozități.

Ce termeni politici au generat cele mai recente căutări

Analiza lunilor februarie și martie indică un interes pentru temele de actualitate internațională. Utilizatorii au accesat platforma pentru a înțelege mai bine ierarhiile din zonele de conflict, astfel că au apărut căutări pentru cuvinte precum: „ayatollah”, „teocrație”, „emirat” și „emiratez”.

Care este cuvântul care a pus în dificultate platforma

Dincolo de politică, topul a fost ocupat și de termeni care au provocat amuzament sau au legătură cu limbajul de cartier. Pe 13 martie, au fost înregistrate căutări pentru substantivul care denumește moneda Republicii Botswana. Cuvântul a adunat 901 accesări. De asemenea, cuvântul „cocar” a condus detașat pe 3 martie, cu peste 1.300 de vizualizări.

Cum reflectă cele mai recente căutări scandalurile publice din România

Discursul public tensionat se vede direct în statisticile platformei, unde cuvinte precum „libidinos”, „misogin” sau „sinecură” au înregistrat cifre record. De exemplu, într-o singură zi din februarie, s-au făcut peste 10.000 de căutări pentru termenul „libidinos”. Totodată, „sinecură” a avut 16.040 de accesări, ceea ce sugerează că românii sunt extrem de atenți la nuanțele limbajului folosit de persoanele publice, scrie .

Ce legătură au sărbătorile și onomatopeele

Pe 9 martie, de ziua celor 40 de mucenici, au fost înregistrate nenumărate accesări pentru termenul „mucenic”. Chiar și cuvinte mai rare, precum onomatopeea „ntur!” (care imită trilul turturicii), apar constant în topuri, semn că publicul are o preocupare constantă pentru finețea limbii române, indiferent de gravitatea contextului internațional.