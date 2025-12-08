B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale

CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale

B1.ro
08 dec. 2025, 23:00
CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale
Sursa foto: Arhivă personală
Cuprins
  1. Cât durează să călătorești cu trenul până în Budapesta sau Viena
  2. Cât costă să mergi cu trenul de la București la Budapesta sau Viena
  4. Câte trenuri CFR Călători vor circula, național și internațional

La final de an, CFR vine cu vești bune pentru călători. Vor fi reluate cursele directe dintre București și Budapesta, dar și dintre București și Viena. 

Cât durează să călătorești cu trenul până în Budapesta sau Viena

Cei care vor să ajungă din București în Budapeste cu trenul, trebuie să știe că urmează să călătorească vreme de 11 ore. Cu trei ore mai mult, adică 14, durează drumul dintre București și Viena.

Cât costă să mergi cu trenul de la București la Budapesta sau Viena

Prețul unui bilet internațional variază, la fel ca și cel pe rute naționale, în funcție de distanță. Un pasager care vrea să meargă cu trenul de noapte spre Budapesta, la cușetă, va plăti pe un bilet prețul de 39 de euro. Tariful, pentru aceleași condiții, crește la 60 de euro pentru un drum București-Viena.

Acestea sunt costurile până la data de 14 decembrie, atunci când, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, prețurile vor crește. Tarifele se ajustează la rata inflației, ceea ce înseamnă că vor fi cu 10% mai mari, pentru aceleași călătorii, relatează Observator News.

Câte trenuri CFR Călători vor circula, național și internațional

Trenurile au mai circulat și în trecut între București și Budapesta, însă, în ultima perioadă, legătura dintre cele două orașe nu mai era directă, ci se întrerupea la Craiova. Motivul consta în lucrările la șina de cale ferată care aveau loc între București și Craiova. De asemenea, vor fi conexiuni directe și spre Gara de Vest din Viena.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, firma de transpor feroviar promite îmbunătățirea confortului traficului intern. CFR Călători va introduce material rulant modern. În total, vor circula 1.150 de trenuri ale firmei de transport feroviar, dintre care 52 vor asigura legătura cu orașe din afara țării noastre. Restul de 1.098 garnituri vor asigura traficul intern de pe teritoriul României.

Tags:
Citește și...
ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie
Eveniment
ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie
Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
Eveniment
Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii
Eveniment
Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii
Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni
Eveniment
Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni
Târgu Jiu: Zeci de mașini, vandalizate de un minor beat. Ce au spus părinții lui
Eveniment
Târgu Jiu: Zeci de mașini, vandalizate de un minor beat. Ce au spus părinții lui
O nouă zi liberă pentru români. Proiectul, adoptat tacit de Senat. De când intră în vigoare
Eveniment
O nouă zi liberă pentru români. Proiectul, adoptat tacit de Senat. De când intră în vigoare
Un tânăr a devenit viral după ce s-a filmat dând cu aspiratorul într-un metrou din București. Reacțiile călătorilor – hilare
Eveniment
Un tânăr a devenit viral după ce s-a filmat dând cu aspiratorul într-un metrou din București. Reacțiile călătorilor – hilare
Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Eveniment
Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Friptura cu care vei da gata toți invitații de la masa de Crăciun. La ce trebuie să fii atent când gătești carne de porc
Eveniment
Friptura cu care vei da gata toți invitații de la masa de Crăciun. La ce trebuie să fii atent când gătești carne de porc
S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei
Eveniment
S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei
Ultima oră
23:56 - Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
23:53 - Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
23:30 - De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
23:27 - ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie
23:22 - Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
22:51 - Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
22:25 - Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
22:09 - Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
22:07 - Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
21:59 - Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii