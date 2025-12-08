La final de an, CFR vine cu vești bune pentru călători. Vor fi reluate cursele directe dintre București și Budapesta, dar și dintre București și Viena.
Cei care vor să ajungă din București în Budapeste cu trenul, trebuie să știe că urmează să călătorească vreme de 11 ore. Cu trei ore mai mult, adică 14, durează drumul dintre București și Viena.
Prețul unui bilet internațional variază, la fel ca și cel pe rute naționale, în funcție de distanță. Un pasager care vrea să meargă cu trenul de noapte spre Budapesta, la cușetă, va plăti pe un bilet prețul de 39 de euro. Tariful, pentru aceleași condiții, crește la 60 de euro pentru un drum București-Viena.
Acestea sunt costurile până la data de 14 decembrie, atunci când, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, prețurile vor crește. Tarifele se ajustează la rata inflației, ceea ce înseamnă că vor fi cu 10% mai mari, pentru aceleași călătorii, relatează Observator News.
Trenurile au mai circulat și în trecut între București și Budapesta, însă, în ultima perioadă, legătura dintre cele două orașe nu mai era directă, ci se întrerupea la Craiova. Motivul consta în lucrările la șina de cale ferată care aveau loc între București și Craiova. De asemenea, vor fi conexiuni directe și spre Gara de Vest din Viena.
Potrivit unui comunicat al CFR Călători, firma de transpor feroviar promite îmbunătățirea confortului traficului intern. CFR Călători va introduce material rulant modern. În total, vor circula 1.150 de trenuri ale firmei de transport feroviar, dintre care 52 vor asigura legătura cu orașe din afara țării noastre. Restul de 1.098 garnituri vor asigura traficul intern de pe teritoriul României.