La final de an, CFR vine cu vești bune pentru călători. Vor fi reluate cursele directe dintre București și Budapesta, dar și dintre București și Viena.

Cât durează să călătorești cu trenul până în Budapesta sau Viena

Cei care vor să ajungă din București în Budapeste cu trenul, trebuie să știe că urmează să călătorească vreme de 11 ore. Cu trei ore mai mult, adică 14, durează drumul dintre București și Viena.

Cât costă să mergi cu trenul de la București la Budapesta sau Viena

Prețul unui bilet internațional variază, la fel ca și cel pe rute naționale, în funcție de distanță. Un pasager care vrea să meargă cu trenul de noapte spre Budapesta, la cușetă, va plăti pe un bilet prețul de 39 de euro. Tariful, pentru aceleași condiții, crește la 60 de euro pentru un drum București-Viena.

Acestea sunt costurile până la data de 14 decembrie, atunci când, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, prețurile vor crește. Tarifele se ajustează la rata inflației, ceea ce înseamnă că vor fi cu 10% mai mari, pentru aceleași călătorii, relatează Observator News.