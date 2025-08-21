Cinci bărbați reținuți, după un conflict violent. S-au dat jos dintr-o mașină și s-au luat la bătaie

Cinci bărbați suspectați de lovire, alte violențe și tulburarea ordinii publice au fost reținuți marți, 20 august, de din .

Două persoane au fost agresate de patru tineri care s-au dat jos dintr-o mașină, conform .

„La data de 20 august a.c., în jurul orei 02:25, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în proximitatea unui magazin din localitate, două persoane ar fi fost agresate de patru tineri cu identitate necunoscută, care au coborât dintr-un autoturism”, a transmis IPJ Hunedoara.

Cei doi bărbați vătămați, de 32, respectiv 38 de ani, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În aceeași zi, polițiștii au reușit identificarea celor patru tineri implicați în conflict. Aceștia au vârste cuprinse între 17 și 20 de ani și sunt domiciliați în Călan.

Indivizii au fost reținuți pentru 24 de ore și depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Mai mult, a fost reținut și bărbatul de 38 de ani, unul dintre cei doi vătămați, „fiind bănuit de comiterea acelorași infracțiuni față de unul dintre cei patru tineri implicați în eveniment”.