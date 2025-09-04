B1 Inregistrari!
Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 96 de milioane de lei

Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 96 de milioane de lei

Răzvan Adrian
04 sept. 2025, 17:54
Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 96 de milioane de lei
Direcția Națională Anticorupție (DNA)

Procurorii DNA au anunțat reținerea a cinci administratori de firme acuzați de evaziune fiscală. În paralel, un inspector ANAF și alte două persoane au fost puse sub control judiciar pentru complicitate.

Cuprins:

  • Despre rețeaua de firme fantomă și comerțul pe care îl făceau acestea
  • Rolul inculpaților și implicarea unui inspector ANAF
  • Despre bunurile sechestrate

Despre rețeaua de firme fantomă și comerțul pe care îl făceau acestea

Potrivit unui comunicat transmis de către DNA, în perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost pusă la punct o schemă complexă de fraudare a bugetului de stat. Mai multe societăți comerciale interconectate au fost folosite pentru a evita plata taxelor, prin operațiuni fictive și facturi false. Prejudiciul este estimat la 96.131.255 lei.

Mecanismul era bazat pe două tipuri de companii: cele care operau la vedere și intrau în contact direct cu clienții și firmele de tip „bidon”, care erau interpuse artificial pentru a crea circuite comerciale fictive.

Rolul inculpaților și implicarea unui inspector ANAF

Din probatoriul administrat reiese că unele societăți transferau toți banii către firmele intermediare, după care plăteau furnizorilor externi doar suma reală a mașinilor, fără TVA. Diferența era retrasă în numerar și împărțită între cei implicați.

În această schemă apare și unul dintre inspectorii superiori la AJFP Iași, care ar fi știut despre fraude, dar „nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate”, se arată în comunicatul transmis.

Despre bunurile sechestrate

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au recurs la sechestre pe imobile de 31 milioane de lei, peste 50 de autoturisme de lux și sume importante de bani găsite la percheziții: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2.500 lire sterline.

Pe 4 septembrie 2025, cei cinci inculpați reținuți au fost prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DNA a precizat că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”

