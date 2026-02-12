B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online

Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online

Selen Osmanoglu
12 feb. 2026, 09:20
Cinci persoane, rănite într-o încăierare. Scandalul a pornit de la o datorie disputată online
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Disputa online care a degenerat în violență fizică
  2. Intervenția autorităților
  3. Reținerea principalilor suspecți

Cinci persoane au ajuns la spital după ce un conflict spontan a degenerat într-o încăierare în localitatea Calvini, județul Buzău. Potrivit poliției, totul a început între două persoane care și-ar fi disputat, în direct pe o platformă online, o datorie mai veche. Iată despre ce este vorba!

Disputa online care a degenerat în violență fizică

Cei doi bărbați, de 34 și 36 de ani, și-ar fi reproșat reciproc datoria în cadrul unui live. La un moment dat, discuția virtuală s-a transformat într-o provocare față în față, fiecare dorind să demonstreze cine are dreptate și curaj, scrie Agerpres.

Conflictul s-a extins rapid, implicând mai multe persoane. În urma agresiunilor reciproce, cinci persoane cu vârste între 33 și 39 de ani au suferit diverse leziuni și au fost preluate de ambulanță pentru evaluare medicală.

Intervenția autorităților

„Polițiștii au fost sesizați în cursul nopții cu privire la faptul că pe o stradă din Calvini are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost direcționate cu operativitate echipaje de poliție pentru a verifica cele sesizate și pentru luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Buzău.

„Totodată, au fost direcționați luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, pentru preîntâmpinarea escaladării conflictului și luarea măsurilor legale. În urma agresiunilor reciproce, cinci persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 39 de ani, din Calvini, au suferit leziuni, fiind preluate de ambulanță pentru evaluare medicală”, a adăugat IPJ Buzău.

Reținerea principalilor suspecți

În noaptea de 11 spre 12 februarie, polițiștii au reținut doi bărbați din Calvini, de 34 și 36 de ani, pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Oamenii legii i-au depistat și identificat pe toți cei implicați, care au fost conduși la sediu pentru audieri și stabilirea circumstanțelor exacte ale conflictului.

Intervenția promptă a autorităților, inclusiv a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, a prevenit escaladarea incidentului, care ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Tags:
Citește și...
Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare
Eveniment
Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Eveniment
Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Eveniment
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Eveniment
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Eveniment
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Eveniment
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Eveniment
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Eveniment
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Eveniment
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Eveniment
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Ultima oră
09:41 - Carrefour vinde magazinele către frații Pavăl, proprietarii Dedeman
09:34 - Dinastia Kim merge mai departe. Dictatorul nord-corean își va declara fiica moștenitoare
09:02 - Război în Ucraina. Atac cu rachete asupra unei instalații militare din sudul Rusiei. Un incendiu a izbucnit într-o bază a armatei
08:50 - Donald Trump convoacă un summit cu lideri latino-americani la Miami. Relația cu China, posibil subiect central
08:27 - Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Autoritățile etimează un prejudiciu de 2 milioane de lei (VIDEO)
08:11 - Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European. Competitivitatea și consolidarea Pieței Unice, în centrul discuțiilor
07:36 - Guvernul modifică legislația privind stupefiantele, piața de capital și infrastructura verde. Investiție de peste 256 milioane lei pentru podul Albița-Leușeni
23:54 - Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
23:50 - Dragoș Sprînceană estimează că AUR „a aruncat 10 milioane de euro pentru SUA, fără niciun rezultat”: „Vă dați seama cum puteau să beneficieze românii de acești bani?” / Ce a spus despre Nicușor Dan și politica externă a României (VIDEO)
23:32 - O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă