Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui

Ana Maria
19 aug. 2025, 14:31
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Sursa foto: Restaurant Gloria

Ciorba rădăuțeană este una dintre cele mai apreciate feluri de mâncare, atât de către adulți, cât și de către copii. Așadar, vă lăsăm, mai jos, câteva ponturi pentru a prepara acasă o ciorbă rădăuțeană așa cum se servește la restaurant.

Cuprins

  • Ce carne se folosește pentru ciorba rădăuțeană?

  • Ce legume dau gust și cremozitate?

  • Cum se fierbe corect zeama?

  • Care este trucul de restaurant pentru cremozitate?

  • Cum se intensifică aroma înainte de servire?

  • Rețeta pas cu pas pentru ciorbă rădăuțeană ca la restaurant

Ce carne se folosește pentru ciorba rădăuțeană

Pentru gustul autentic, se folosesc pulpe de pui cu piele și os, care dau grăsime naturală și aromă intensă. Mulți bucătari adaugă și piept de curcan pentru o textură mai fină.

Ce legume dau gust și cremozitate

Morcovii, țelina, păstârnacul și ceapa sunt baza clasică. Trucul bucătarilor este să le călească ușor în puțin ulei sau unt înainte de a fi adăugate la fiert – pas care intensifică aroma și face supa mai catifelată.

Cum se fierbe corect zeama

Secretul constă în fierberea lentă, la foc mic, cu spumarea atentă a supei. Astfel, zeama rămâne limpede, iar grăsimea naturală se topește frumos, dând acel gust „rotund” specific ciorbei de restaurant.

Care este trucul de restaurant pentru cremozitate

Amestecul de gălbenușuri și smântână grasă (20-25%), temperat cu puțină zeamă fierbinte, se adaugă la final. Unii bucătari mai folosesc o lingură de făină fină sau amidon pentru o textură mai legată, potrivit Click!.

Cum se intensifică aroma înainte de servire

La final, usturoiul pisat amestecat cu smântână și zeamă caldă aduce gustul inconfundabil. Oțetul sau zeama de lămâie se pun doar la servire, pentru prospețime.

Rețeta pas cu pas pentru ciorbă rădăuțeană ca la restaurant

Ingrediente (6-8 porții)

  • 1,5 kg carne de pui (pulpe, aripi, spate, + piept de curcan opțional)
  • 2 morcovi mari
  • 1 păstârnac
  • 1 țelină mică
  • 1 ceapă mare
  • 4 căței de usturoi (2 pentru supă, 2 pentru final)
  • 2 foi de dafin
  • 6-7 boabe de piper
  • Sare după gust

Pentru dres:

  • 4 gălbenușuri
  • 400 ml smântână grasă (20-25%)
  • 1 lingură făină sau 1 linguriță amidon (opțional)

Pentru servit:

  • Oțet sau zeamă de lămâie
  • Usturoi pisat cu smântână
  • Pătrunjel verde tocat

Mod de preparare

  1. Fierberea cărnii: Se pune carnea la fiert cu 4 litri de apă rece și sare, împreună cu dafin și piper. Se spumează des pentru o zeamă limpede.
  2. Pregătirea legumelor: Se taie legumele cuburi și se călesc 2-3 minute în ulei sau unt, apoi se adaugă în oală.
  3. Fierberea supei: Se lasă la foc mic 45-60 min. Se strecoară zeama, iar carnea se taie fâșii.
  4. Dresul cremos: Se amestecă gălbenușurile cu smântână și făină/amidon. Se temperează cu zeamă fierbinte și se toarnă încet înapoi în supă.
  5. Aromatizarea finală: Se adaugă usturoiul pisat cu smântână și puțină zeamă, apoi se potrivește de sare.
  6. Servirea: Cu oțet, ardei iute, smântână extra și pătrunjel verde.
