Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui

Ciorba rădăuțeană este una dintre cele mai apreciate feluri de mâncare, atât de către adulți, cât și de către copii. Așadar, vă lăsăm, mai jos, câteva ponturi pentru a prepara acasă o ciorbă rădăuțeană așa cum se servește la restaurant.
Ce carne se folosește pentru ciorba rădăuțeană?
Ce legume dau gust și cremozitate?
Cum se fierbe corect zeama?
Care este trucul de restaurant pentru cremozitate?
Cum se intensifică aroma înainte de servire?
Rețeta pas cu pas pentru ciorbă rădăuțeană ca la restaurant
Pentru gustul autentic, se folosesc pulpe de pui cu piele și os, care dau grăsime naturală și aromă intensă. Mulți bucătari adaugă și piept de curcan pentru o textură mai fină.
Morcovii, țelina, păstârnacul și ceapa sunt baza clasică. Trucul bucătarilor este să le călească ușor în puțin ulei sau unt înainte de a fi adăugate la fiert – pas care intensifică aroma și face supa mai catifelată.
Secretul constă în fierberea lentă, la foc mic, cu spumarea atentă a supei. Astfel, zeama rămâne limpede, iar grăsimea naturală se topește frumos, dând acel gust „rotund” specific ciorbei de restaurant.
Amestecul de gălbenușuri și smântână grasă (20-25%), temperat cu puțină zeamă fierbinte, se adaugă la final. Unii bucătari mai folosesc o lingură de făină fină sau amidon pentru o textură mai legată, potrivit Click!.
La final, usturoiul pisat amestecat cu smântână și zeamă caldă aduce gustul inconfundabil. Oțetul sau zeama de lămâie se pun doar la servire, pentru prospețime.
Pentru dres:
Pentru servit: