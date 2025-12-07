Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei potrivit , a ținut să le mulțumească bucureștenilor pentru votul și încrederea acordate.

„Dragi bucureșteni, vă mulțumesc!



Voi fi primarul tuturor, omul care va fi permanent în comunitate și vă va asculta!



Voi munci mult, zi de zi, pentru a reuși să pun Bucureștiul la punct. Mi-ați dat o misiune grea și o voi îndeplini.



Va fi proiectul vieții mele pentru următorii 10 ani. Voi rămâne cu dumneavoastră și cu Bucureștiul. Timpul va trece în favoarea noastră!



Aștept rezultatul oficial”, a transmis Ciucu, pe Facebook.

Ciucu: Vreau să fac din București proiectul vieții mele

În de după închiderea urnelor, acesta afirmase că tocmai i se îndeplinește un vis.

„Vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Asta pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea. (…)

Sunt la început de drum, sunt emoționat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Mi-am dorit să fiu primarul Bucureștiului. E bine că am început ca primar de sector, că mă simt mult mai bine pregătit ca acum 5-6 ani. Visul vieții mele îl trăiesc și mulțumesc bucureștenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine și m-au votat”, afirmase Ciprian Ciucu.