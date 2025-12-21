B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră

CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră

Ana Beatrice
21 dec. 2025, 20:52
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră
Sursa Foto: Facebook - Consiliul Judetean Ilfov
Cuprins
  1. Cât de mult s-a schimbat infrastructura rutieră a Ilfovului în 2025
  2. Ce înseamnă cu adevărat un proiect de infrastructură modernă

Anul 2025 a fost unul extrem de dificil pentru administrația locală, a declarat Mirabela Dumitrache, reprezentanta Consiliului Județean Ilfov, în cadrul Podcastului B1. Cu toate acestea, ea a subliniat că județul a înregistrat rezultate concrete în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Cât de mult s-a schimbat infrastructura rutieră a Ilfovului în 2025

„Anul 2025 nu a fost deloc ușor, știm cu toții. Nu a fost deloc ușor pentru nimeni, mai ales pentru administrația locală. Avem un an care a venit cu schimbări tumultoase de la jumătate până spre final, până la acest moment în care ne aflăm și noi aici și discutăm. Dacă ar fi să punctăm infrastructura rutieră, avem vești bune.

Avem drumuri județene finalizate. Vorbim de DJ184 Dascălu, vorbim de un drum aproape finalizat extrem de important, DJ401 A Vidra, care travesează numai puțin de șase localități din sudul județului Ilfov. Este cumva o variantă a centurii de sud. Vorbim despre DJ101 J, un drum care îi ajută pe ilfovenii din nord-estul județului, care duce spre Grădiștea, spre Mănăstirea Sitaru, un punct important, din nou, pentru ilfoveni, dar și pentru ceilalți. Vorbim de Salciei – Salviei, vorbim de foarte multe alte tronsoane care au fost finalizate. Dacă ar fi să tragem linie, vorbim în total, atenție, de zeci de kilometri de drum asfaltat”, a declarat Mirabela Dumitrache.

Ce înseamnă cu adevărat un proiect de infrastructură modernă

Reprezentanta Consiliului Județean Ilfov a mai subliniat că, indiferent dacă oamenii vor considera aceste proiecte multe sau puține, important este să fie înțeles contextul în care au fost realizate. Ea a precizat că, în 2025, infrastructura nu mai înseamnă doar asfalt așternut pe carosabil, ci proiecte complexe și moderne.

„Mult, puțin, acum oamenii vor încerca să facă o analiză. Dar atenție, în 2025, un proiect de infrastructură nu înseamnă asfalt și atât. Doar asfalt așternut pe partea carosabilă, pe partea rutieră, nu. Înseamnă canalizare pluvială pentru apele pluviale. Înseamnă trotoare, înseamnă pistă de bicicletă, înseamnă operațiuni prin care rețele de cabluri electrice sunt băgate în subteran, nu mai sunt folosiți acei stâlpi clasici. Este un proiect complet atunci când vorbim de infrastructura în 2025”, a mai spus Mirabela Dumitrache.

Tags:
Citește și...
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Eveniment
Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Eveniment
Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Eveniment
Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
Amendă de peste 20.000 de lei pentru un restaurant, după verificările ANPC. Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, printre descoperiri
Eveniment
Amendă de peste 20.000 de lei pentru un restaurant, după verificările ANPC. Un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni, printre descoperiri
Alertă în Argeș! Dronă găsită într-o pădure, cu o parașută agățată de ea. Ce se știe despre aparatul de zbor
Eveniment
Alertă în Argeș! Dronă găsită într-o pădure, cu o parașută agățată de ea. Ce se știe despre aparatul de zbor
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Eveniment
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Eveniment
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Eveniment
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Ultima oră
20:08 - Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
19:27 - Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
18:46 - Facturile la gaz cresc puternic din 2026. Noile tarife aduc scumpiri de până la 35%
18:01 - Un fost membru al CSM critică dur inițiativa lui Nicușor Dan de a organiza un referendum în justiție: „Nebunia unui dictatoraș de operetă”
18:00 - Cătălin Botezatu cucerește Monaco! Distincția primită în cadrul unui eveniment prestigios: „Nu poate decât să mă onoreze”
17:24 - Povestea româncei care a făcut din gusturile copilăriei un succes internațional: „Cărțile de bucate sunt mai mult decât rețete”
16:42 - Averea lui Elon Musk a ajuns la 749 de miliarde de dolari, consolidându-i poziția de cel mai bogat om al planetei
16:33 - Cumpărăturile în rate fără dobândă: avantajele și condițiile oferite de bănci
15:41 - Cătălin Botezatu, premiat în cadrul unui eveniment prestigios de la Monte Carlo: „Au participat și invitați din lumea prinților și prințeselor”
15:10 - Nicușor Dan anunță organizarea unui referendum în justiție: „Situația în care suntem este gravă” / La ce întrebare vor trebui să răspundă magistrații