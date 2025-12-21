Anul 2025 a fost unul extrem de dificil pentru administrația locală, a declarat Mirabela Dumitrache, reprezentanta în cadrul Podcastului B1. Cu toate acestea, ea a subliniat că județul a înregistrat rezultate concrete în dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Cât de mult s-a schimbat infrastructura rutieră a Ilfovului în 2025

„Anul 2025 nu a fost deloc ușor, știm cu toții. Nu a fost deloc ușor pentru nimeni, mai ales pentru administrația locală. Avem un an care a venit cu schimbări tumultoase de la jumătate până spre final, până la acest moment în care ne aflăm și noi aici și discutăm. Dacă ar fi să punctăm , avem vești bune.

Avem drumuri județene finalizate. Vorbim de DJ184 Dascălu, vorbim de un drum aproape finalizat extrem de important, DJ401 A Vidra, care travesează numai puțin de șase localități din sudul județului Ilfov. Este cumva o variantă a centurii de sud. Vorbim despre DJ101 J, un drum care îi ajută pe ilfovenii din nord-estul județului, care duce spre Grădiștea, spre Mănăstirea Sitaru, un punct important, din nou, pentru ilfoveni, dar și pentru ceilalți. Vorbim de Salciei – Salviei, vorbim de foarte multe alte tronsoane care au fost finalizate. Dacă ar fi să tragem linie, vorbim în total, atenție, de zeci de kilometri de drum asfaltat”, a declarat Mirabela Dumitrache.

Ce înseamnă cu adevărat un proiect de infrastructură modernă

Reprezentanta Consiliului Județean Ilfov a mai subliniat că, indiferent dacă oamenii vor considera aceste proiecte multe sau puține, important este să fie înțeles contextul în care au fost realizate. Ea a precizat că, în 2025, infrastructura nu mai înseamnă doar asfalt așternut pe carosabil, ci proiecte complexe și moderne.

„Mult, puțin, acum oamenii vor încerca să facă o analiză. Dar atenție, în 2025, un proiect de infrastructură nu înseamnă asfalt și atât. Doar asfalt așternut pe partea carosabilă, pe partea rutieră, nu. Înseamnă canalizare pluvială pentru apele pluviale. Înseamnă trotoare, înseamnă pistă de bicicletă, înseamnă operațiuni prin care rețele de cabluri electrice sunt băgate în subteran, nu mai sunt folosiți acei stâlpi clasici. Este un proiect complet atunci când vorbim de infrastructura în 2025”, a mai spus Mirabela Dumitrache.