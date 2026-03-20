Un clip distribuit pe Facebook, pe pagina „Un băiat simplu de la țară”, a atras rapid atenția internauților, după ce a prezentat un scenariu neobișnuit: Zeci de căruțe trase de cai și măgari pe Valea Oltului.

Imaginile nu sunt reale, acestea au fost generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, însă au stârnit reacții masive în online. În mai puțin de 24 de ore, videoclipul a adunat aproape 400.000 de vizualizări și mii de comentarii, potrivit .

Căruțe trase de măgari pe Valea Oltului. Ce reacții au avut românii la imaginile generate cu AI

Postarea a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale, iar comentariile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori au ironizat situația și au făcut trimitere la creșterea prețurilor la carburanți.

„Dar fânul, cât e fânul” și „de unde mai găsim acum măgari” sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de internauți, într-un ton ironic.

Căruțe trase de măgari pe Valea Oltului. Care este legătura dintre clip și scumpirea carburanților

Videoclipul vine într-un context economic tensionat, în care prețurile la combustibili cresc constant, iar românii resimt din plin aceste majorări.

Imaginile sugerează, într-un mod simbolic, o posibilă revenire la mijloace de transport alternative, în condițiile în care costurile la pompă devin tot mai greu de suportat.

Va depăși motorina pragul de 10 lei pe litru?

Potrivit unei analize realizate de președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, prețul motorinei ar putea depăși în curând pragul de 10 lei/litru și ar putea rămâne ridicat pe tot parcursul anului.

”În prezent, petrolul se tranzacționează în jurul valorii de aproximativ 110-112 USD/baril, iar pe piețele internaționale se situează în jurul valorii de 1.150 -1.180 USD pe tonă.

În baza trendurilor estimate (țiței Brent, motorină ARA), prețul super optimist, estimat la motorină la pompele din România, în situația teoretică în care începând de mâine războiul s-ar opri și prețul produselor petroliere ar scădea la nivelul prețului previzionat pentru țiței și motorină a fi atins în anul 2026 înaintea războiului din Iran (87 USD/baril pentru petrol și 850 USD/tonă pentru motorină), rămâne unul ridicat pe tot parcursul anului 2026.

Chiar dacă s-ar opri războiul și prețul țițeiului ar scădea creșterea de preț la pompă nu s-ar opri. Prețul motorinei ar crește continuu încă minimum 3 săptămâni, depășind prețul psihologic de 10 lei pe litru. Scăderea prețului petrolului ar determina o posibilă reducere treptată a prețului la pompă la motorină, până la sfârșitul anului 2026, dar fără să coboare sub un nivel de 9 lei/litru”, a menționat specialistul într-o analiză citată de .

Ce efecte au scumpirile asupra economiei

Specialiștii avertizează că majorarea prețurilor la motorină nu afectează doar șoferii, ci întreaga economie.

Costurile de transport cresc, ceea ce duce la scumpirea alimentelor și a altor produse. În plus, sectorul construcțiilor este și el afectat, iar presiunea asupra inflației se accentuează.

Dumitru Chisăliță atrage atenția că aceste creșteri pot genera majorări de până la 5% – 10% la prețurile finale ale bunurilor și serviciilor.