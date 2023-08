Clipe de disperare în timpul unui zbor Wizz Air: O fetiță cu dizabilități, în pericol să rămână fără oxigen din cauza unei schimbări neașteptate de destinație

O fetiță care depinde de un aparat pentru respirație a fost pusă în pericol de a rămâne fără oxigen în urma unui zbor . Împreună cu familia sa, ea se întorcea din Londra spre Brașov, însă avionul a aterizat la București în locul destinației prevăzute. Din nefericire, aparatul de respirație al micuței s-a descărcat în timpul călătoriei. Momentul a fost tensionat și dificil, părinții căutând cu disperare o soluție pentru supraviețuire.

Fetiţă cu dizabilităţi, la un pas să rămână fără oxigen în timpul unui zbor Wizz Air

„Fetiţa mea, Maria…întinsă pe jos, cu ventilaţie mecanică, pentru că WizzAir ne-a lăsat în aeroport. Le-am spus că nu ne dăm jos pentru că nu ne ajunge bateria cu fetița și ne-au spus că în cazul ăsta vor chema poliția și ne vor face dosar penal”, a declarat Cosmina Tătărușeanu, mama fetiței cu nevoi speciale.

Călătorii au fost informați că vor efectua o aterizare la București în scopul obținerii unor documente, urmând ca apoi să continue călătoria spre Brașov. Cu toate acestea, odată ce au ajuns la destinație, s-a produs o modificare a planului inițial, potrivit .

„Trebuie să ne dăm jos și aici să venim și o să fim ajutați. Când am venit aici nimeni nu știa nimic despre noi. Am stat acolo în depozit la găsire bagaje, ne-am încărcat puțin aparatul, am încercat într-un final cu ambulanțe cu ăstea, dar nu aveam loc și căutăm două taxiuri”, a mai declarat mama fetiței.

Ce a transmis compania de zbor

, chemată de la aeroport, dar nu a putut asigura transportul. Astfel, familia a trebuit să se descurce singură și a luat două taxiuri până la Brașov, plătind 1.500 lei.

„Wizz Air confirmă că zborul W9 4457 de la Londra Luton la Brașov din 28 august a fost redirecționat către București Otopeni din cauza unei verificări neplanificate de mentenanță necesare aeronavei. Aeronava a aterizat normal, iar pasagerii au fost transferați cu ajutorul autobuzelor către destinația lor inițială, Brașov”, se arată în explicația companiei de zbor.