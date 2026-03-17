O ordonanță recent adoptată de Guvern schimbă modul în care sunt folosite taxele de drum, generând reacții critice în spațiul politic. Măsura vizează redirecționarea unei părți consistente din veniturile CNAIR către bugetul de stat, începând din toamna anului 2026.

Decizia ridică semne de întrebare privind impactul asupra întreținerii infrastructurii și asupra siguranței rutiere, într-un context în care rețeaua națională este în continuă extindere.

Ce prevede noua ordonanță și cum afectează CNAIR

OUG 17/2026 introduce obligația ca jumătate din veniturile provenite din rovinietă și viitorul sistem TollRO să fie transferate la . Sumele vor fi virate lunar, într-un termen strict de câteva zile de la încasare. Această schimbare modifică substanțial modul în care sunt utilizate fondurile colectate din taxele de drum, diminuând resursele directe ale CNAIR pentru operarea și întreținerea infrastructurii.

În prezent, aceste venituri sunt direcționate în principal către mentenanța rețelei naționale, care depășește 18.000 de kilometri și implică costuri ridicate și constante.

De ce este contestată măsura de către politicieni

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mai mulți lideri politici au criticat decizia, invocând efecte negative asupra infrastructurii. , Ciprian-Constantin Șerban, a subliniat importanța acestor fonduri pentru funcționarea sistemului rutier. „În niciun caz nu pot să fiu mulțumit de măsurile prevăzute în OUG 17/2026, care prevăd ca 50% din rovinietă și din TollRO să fie livrate la bugetul de stat.”

El a atras atenția că drumurile naționale rămân esențiale pentru majoritatea traficului, iar întreținerea lor depinde direct de aceste resurse financiare.

Fostul ministru Cătălin Drulă a criticat dur prevederea, considerând că aceasta transformă taxele de drum într-un mecanism indirect de impozitare. „Este o aberație. Taxele de drum sunt percepute pentru întreținerea și operarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi.”

Ce riscuri există pentru întreținerea drumurilor

Aplicarea noii reguli ar putea reduce semnificativ bugetele alocate lucrărilor de întreținere, în condițiile în care rețeaua rutieră se extinde constant. Estimările arată că veniturile ar putea ajunge la miliarde de lei anual, relatează Capital.

Lucian Bode, președintele Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților, a explicat că o parte importantă din aceste fonduri este deja direcționată către cheltuieli fixe, ceea ce limitează flexibilitatea companiei. „Dacă păstrăm structura procentuală a cheltuielilor din 2025 și adăugăm cei 50% care trebuie virați la bugetul de stat, rezultă un lucru simplu: numărul de kilometri de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi crește de la an la an, însă sumele alocate pentru întreținere și deszăpezire vor scădea. Este o eroare”, a declarat Bode.

În acest context, oficialii avertizează că diminuarea fondurilor ar putea avea consecințe directe asupra siguranței circulației și calității infrastructurii rutiere.