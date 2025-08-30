B1 Inregistrari!
CNAS explică schimbările la medicamente compensate. Cât vor plăti românii în plus

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 14:27
Sursa foto simbol: Hepta - Abaca Press / Thibaut DURAND

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că doar 13 medicamente vor avea modificat nivelul de compensare și respinge informațiile potrivit cărora pacienții ar urma să plătească sume uriașe în plus, de 500–600 de lei lunar. Instituția precizează că diferența reală va fi, în medie, de 9 lei pe cutie.

Cuprins

  • Care sunt medicamentele vizate de schimbarea nivelului de compensare

  • Ce susține CNAS despre costurile pentru pacienți

  • Ce categorii de români vor beneficia în continuare de gratuitate

  • Poziția Ministerului Sănătății privind aceste modificări

Care sunt medicamentele vizate de schimbarea nivelului de compensare

Potrivit CNAS, doar 13 medicamente se află pe lista pentru care se preconizează modificarea nivelului de compensare. Printre acestea se numără tratamente utilizate frecvent în afecțiuni cardiovasculare și metabolice.

  • Trecerea la compensare de 20%: Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinații (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum, Atorvastatinum.

  • Trecerea la compensare de 50%: Fenofibratum, Omeprazolum, Combinații (Spironolactonum + Furosemidum), Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

Ce susține CNAS despre costurile pentru pacienți

Instituția respinge ideea că pacienții ar trebui să plătească sute de lei în plus pentru aceste tratamente. CNAS precizează că, în realitate, creșterea ar fi de aproximativ 9 lei pe cutie pentru medicamentele vizate.

Ce categorii de români vor beneficia în continuare de gratuitate

CNAS subliniază că pacienții vulnerabili nu vor fi afectați de schimbări. Copiii, tinerii până în 26 de ani care studiază și nu au venituri, gravidele, lăuzele și beneficiarii de legi speciale vor avea în continuare compensare de 100%. De asemenea, pensionarii incluși în programul de compensare din sublista B vor beneficia de reducerea de 90%.

Poziția Ministerului Sănătății privind aceste modificări

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu există în prezent niciun proiect legislativ prin care să fie redus nivelul de compensare al medicamentelor. El a subliniat că obiectivul ministerului este să asigure accesul pacienților la tratamente și să încurajeze utilizarea medicamentelor generice.

