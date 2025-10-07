B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”

Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”

Ana Maria
07 oct. 2025, 20:33
Ce este Ciclonul Barbara, care va lovi România, și cât va dura fenomenul meteo extrem: “El se deplasează destul de repede”
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Ce este ciclonul Barbara și cum afectează România
  2. Care este traseul ciclonului Barbara prin România
  3. Cum se compară acest episod cu alți ani

Meterologii au dezvăluit traseul ciclonului Barbara. România se află sub alertă meteo, cu Cod roșu valabil în cinci județe și în municipiul București, începând de marți, ora 21.00.

Ce este ciclonul Barbara și cum afectează România

Cantitățile de precipitații aduse de ciclonul Barbara vor fi record.

„Meteorologic vorbind, este un ciclon, adică o formațiune de presiune atmosferică joasă”, a explicat Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Ea a precizat că „este unul extratropical, nu trebuie confundat cu ciclonii tropicali, uragane și alte lucruri. În România nu avem așa ceva, pentru că nu trăim la tropice”.

Care este traseul ciclonului Barbara prin România

Ciclonul s-a format în Mediterană,  la limita sudică a Mării Adriatice, și s-a extins peste Marea Neagră, urmând să se îndrepte spre Crimeea și estul Europei.

„Traiectoria este sud-vest, nord-est, iar în România abordarea este sudică, estică și apoi retragere către extremitatea de est, sud-est”, a explicat meteorologul Oana Păduraru, potrivit Hotnews.

Prognoza arată că în 24-36 de ore ciclonul va traversa România, ceea ce înseamnă că fenomenul nu va dura prea mult, iar ploile abundente se vor restrânge după această perioadă.

„Deplasarea lui nu este foarte lentă, fiindcă dacă ar fi așa sau dacă ar exista un blocaj care să-l țină mai mult în zona asta și să se alimenteze din Marea Neagră, codurile s-ar extinde și nu am scăpa de ploi pentru o perioadă lungă. Însă, el se deplasează destul de repede, iar în 24-36 de ore vom scăpa de el”, a mai adăugat Oana Păduraru.

Miercuri, va fi ziua cu vremea cea mai severă, iar în unele zone precipitațiile vor depăși de trei ori normalul lunii octombrie.

„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, (…) iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80-100 și izolat 120-140 l/mp.”, au anunțat meteorologii.

De asemenea, se așteaptă vânt puternic în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu rafale de 50-70 km/h, valabil de miercuri de la ora 23, până joi la ora 8.

Cum se compară acest episod cu alți ani

În București, se estimează că precipitațiile vor ajunge la 70-90 l/mp pe durata Codului roșu, aproape dublu față de media lunară de 44 l/mp. Cea mai ploioasă zi din istorie a fost 2 octombrie 2005, cu 76,6 l/mp, iar o altă zi cu precipitații record a fost 1 octombrie 2013, cu 64 l/mp. Cea mai ploioasă lună octombrie a fost în 1972, cu 143 l/mp la stația Filaret.

Tags:
Citește și...
A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)
Meteo
A fost emis mesaj RO-ALERT. Ce au transmis autoritățile cu privire la Codul roșu de ploi abundente și torențiale (FOTO)
Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
Meteo
Ciclonul Barbara lovește România. Ce trebuie să aibă la îndemână populația? Avertismentul lui Raed Arafat
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Eveniment
Ministerul Educației suspendă cursurile în patru județe, din cauza vremii / UPDATE: Și în București școlile vor fi închise miercuri
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală
Meteo
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, în contextul codului roșu de furtuni din Capitală
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Meteo
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Meteo
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
Meteo
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Meteo
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Meteo
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Ultima oră
21:36 - Blocaj în Coaliție: Reforma administrației, amânată din nou. De la ce au apărut divergențele (SURSE)
21:11 - Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
21:10 - UPDATE: Patru universități din București au anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. Care sunt acestea: „Pentru siguranța studenților”
21:02 - Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
20:58 - Noi profesii în România, oficializate prin ordin guvernamental. Cum schimbă piața muncii aceste ocupații
20:56 - Un cuplu din Iași a ajuns în instanță după ce inteligența artificială a sfătuit-o pe femeie să divorțeze
20:38 - Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
20:12 - Investiția cu ajutorul căreia mai mulți români au reușit să își dubleze banii, în numai doi ani
20:05 - Antrenamentul cu greutăți are beneficii pentru sănătate. Ce arată studiile medicale
20:00 - Remediul pe care îl folosește Lidia Fecioru pentru a scăpa de răceală: “E foarte simplu de făcut”