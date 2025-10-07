Meterologii au dezvăluit traseul . România se află sub alertă meteo, cu Cod roșu valabil în cinci județe și în municipiul București, începând de marți, ora 21.00.

Ce este ciclonul Barbara și cum afectează România

Cantitățile de precipitații aduse de ciclonul Barbara vor fi record.

„Meteorologic vorbind, este un ciclon, adică o formațiune de presiune atmosferică joasă”, a explicat Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a (ANM).

Ea a precizat că „este unul extratropical, nu trebuie confundat cu ciclonii tropicali, uragane și alte lucruri. În România nu avem așa ceva, pentru că nu trăim la tropice”.

Care este traseul ciclonului Barbara prin România

Ciclonul s-a format în Mediterană, la limita sudică a Mării Adriatice, și s-a extins peste Marea Neagră, urmând să se îndrepte spre Crimeea și estul Europei.

„Traiectoria este sud-vest, nord-est, iar în România abordarea este sudică, estică și apoi retragere către extremitatea de est, sud-est”, a explicat meteorologul Oana Păduraru, potrivit .

Prognoza arată că în 24-36 de ore ciclonul va traversa România, ceea ce înseamnă că fenomenul nu va dura prea mult, iar ploile abundente se vor restrânge după această perioadă.

„Deplasarea lui nu este foarte lentă, fiindcă dacă ar fi așa sau dacă ar exista un blocaj care să-l țină mai mult în zona asta și să se alimenteze din Marea Neagră, codurile s-ar extinde și nu am scăpa de ploi pentru o perioadă lungă. Însă, el se deplasează destul de repede, iar în 24-36 de ore vom scăpa de el”, a mai adăugat Oana Păduraru.

Miercuri, va fi ziua cu vremea cea mai severă, iar în unele zone precipitațiile vor depăși de trei ori normalul lunii octombrie.

„În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, (…) iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80-100 și izolat 120-140 l/mp.”, au anunțat meteorologii.

De asemenea, se așteaptă vânt puternic în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, cu rafale de 50-70 km/h, valabil de miercuri de la ora 23, până joi la ora 8.

Cum se compară acest episod cu alți ani

În București, se estimează că precipitațiile vor ajunge la 70-90 l/mp pe durata Codului roșu, aproape dublu față de media lunară de 44 l/mp. Cea mai ploioasă zi din istorie a fost 2 octombrie 2005, cu 76,6 l/mp, iar o altă zi cu precipitații record a fost 1 octombrie 2013, cu 64 l/mp. Cea mai ploioasă lună octombrie a fost în 1972, cu 143 l/mp la stația Filaret.