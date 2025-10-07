Marți, la ora 21:00, a intrat în vigoare avertizarea Cod roșu de ploi abundente și torențiale pentru București și județele Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu. Este pentru prima dată, în luna octombrie, când Capitala se află sub o asemenea alertă meteo, potrivit HotNews. Fenomenele extreme sunt provocate de ciclonul Barbara, care a lovit, recent, Bulgaria.

Ce universități au suspendat cursurile din cauza acestui Cod roșu de ploi abundente

Ca urmare a , autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din Capitală și județele vizate. De asemenea, SNSPA, Universitatea din București, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti și Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară vor desfășura, miercuri, cursurile exclusiv online ori, dacă nu este posibil, vor fi recuperate la o altă dată care va fi comunicată de profesori.

Ce a transmis ministrul Transporturilor

Ministrul Ciprian Șerban a transmis, marți seară, că toate structurile din subordinea MTI sunt pregătite pentru intervenții rapide.

„Unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sunt pregătite pentru orice situație care poate apărea, având în vedere situația meteorologică din următoarele 24 de ore. Siguranța oamenilor rămâne o prioritate pentru noi

În contextul codului roșu, emis de Administrația Națională de Meteorologie, sunt în permanentă legătură cu factorii responsabili din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., Metrorex, Companiei Naționale Aeroporturi București, Societății Naționale Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța – S.A., Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța și Autorității Navale Române.

Am cerut tuturor acestor structuri să fie pregătite pentru intervenții rapide și eficiente, astfel încât activitățile de transport să se desfășoare în condiții de siguranță pentru cetățeni și pentru infrastructura aflată în administrare.

Echipele din teren sunt mobilizate, iar dispeceratele monitorizează în permanență situația din zonele vizate de fenomenele meteo extreme.

Fac apel la toți cetățenii să urmeze recomandările autorităților, să evite deplasările care nu sunt urgente și să se informeze doar din surse oficiale.

Siguranța oamenilor și protejarea infrastructurii sunt prioritatea noastră absolută”, a scris ministrul pe .

Ce se va întâmpla cu aeroporturile din Capitală

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a implementat măsuri suplimentare pentru siguranța zborurilor și fluidizarea traficului.

„Compania Națională Aeroporturi București a luat toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a tuturor operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei. Au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat, pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menținerii continuității activităților aeroportuare. De asemenea, au fost dispuse acțiunile necesare pentru asigurarea fluenței operațiunilor speciale și pentru intervențiile operative, pe toată durata valabilității codului roșu de vânt puternic în rafale și ploi torențiale”, au transmis reprezentanții CNAB.

Cât durează acest Cod roșu și ce zone mai sunt vizate

Avertizarea meteo Cod roșu este valabilă până miercuri, la ora 15:00. Meteorologii estimează cantități de apă între 80 și 100 litri pe metru pătrat, iar local se pot înregistra valori de până la 140 l/mp. Alte regiuni din sudul și estul țării se află sub Cod portocaliu de ploi, cu acumulări de 60-90 l/mp.

Ce este Ciclonul Barbara, din cauza căruia a fost dat Codul roșu de ploi abundente

Florinela Georgescu (ANM) a explicat cum se manifestă Ciclonul Barbara

„Meteorologic vorbind, este un ciclon, adică o formațiune de presiune atmosferică joasă”, a explicat Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a ANM, pentru . Ea a precizat că „acest ciclon este unul extratropical, nu trebuie confundat cu ciclonii tropicali, uragane și alte lucruri. În România nu avem așa ceva, pentru că nu trăim la tropice”.

Șeful DSU, Raed Arafat, a cerut cetățenilor să fie prudenți și să respecte recomandările autorităților.

„Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub Cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-Alert”, a declarat Arafat.

El a adăugat că sistemul RO-Alert va fi principalul mijloc de informare rapidă: „Activați mesajele RO-Alert, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-Alert și rețelele sociale”.

Cod roșu de ploi abundente. Ce recomandă DSU cetățenilor

Departamentul pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe oameni:

să evite deplasările în aer liber în timpul fenomenelor extreme;

să închidă și să securizeze ferestrele și ușile locuințelor;

să nu stea în apropierea copacilor, stâlpilor sau panourilor publicitare;

să parcheze în locuri sigure;

să nu atingă cabluri electrice căzute la sol;

să nu traverseze cursuri de apă și să curețe rigolele pentru scurgerea apelor.

Ce a anunțat primarul Capitalei, în contextul Cod roșu de ploi abundente

Primarul interimar al Capitalei, , a făcut și el apel către bucureșteni să evite deplasările pe durata Codului roșu.

„Decizia a fost luată în unanimitate de către colegii din Comitet, la propunerea inspectoratului școlar de a suspenda școlile mâine pe perioada Codului roșu. Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile.

Decizia a fost doar pentru ziua de mâine și în funcție de cum evoluează avertismentele meteo, ne vom reîntâlni în diferite comitete de situații de urgență în permanență pentru a continua aceste decizii. Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede și să nu afecteze Municipiul București mai mult”, a spus Stelian Bujduveanu pe B1 TV.

Bujduveanu a mai anunțat că volumul de apă va fi extrem de mare.