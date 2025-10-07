Marți, la ora 21:00, a intrat în vigoare avertizarea Cod roșu de ploi abundente și torențiale pentru București și județele Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu. Este pentru prima dată, în luna octombrie, când Capitala se află sub o asemenea alertă meteo, potrivit HotNews. Fenomenele extreme sunt provocate de ciclonul Barbara, care a lovit, recent, Bulgaria.
Ca urmare a avertizărilor ANM, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din Capitală și județele vizate. De asemenea, SNSPA, Universitatea din București, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti și Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară vor desfășura, miercuri, cursurile exclusiv online ori, dacă nu este posibil, vor fi recuperate la o altă dată care va fi comunicată de profesori.
Ministrul Ciprian Șerban a transmis, marți seară, că toate structurile din subordinea MTI sunt pregătite pentru intervenții rapide.
„Unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sunt pregătite pentru orice situație care poate apărea, având în vedere situația meteorologică din următoarele 24 de ore. Siguranța oamenilor rămâne o prioritate pentru noi
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a implementat măsuri suplimentare pentru siguranța zborurilor și fluidizarea traficului.
„Compania Națională Aeroporturi București a luat toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a tuturor operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei. Au fost stabilite toate demersurile care trebuie aplicate de personalul specializat, pentru mai multe scenarii posibile, în vederea menținerii continuității activităților aeroportuare. De asemenea, au fost dispuse acțiunile necesare pentru asigurarea fluenței operațiunilor speciale și pentru intervențiile operative, pe toată durata valabilității codului roșu de vânt puternic în rafale și ploi torențiale”, au transmis reprezentanții CNAB.
Avertizarea meteo Cod roșu este valabilă până miercuri, la ora 15:00. Meteorologii estimează cantități de apă între 80 și 100 litri pe metru pătrat, iar local se pot înregistra valori de până la 140 l/mp. Alte regiuni din sudul și estul țării se află sub Cod portocaliu de ploi, cu acumulări de 60-90 l/mp.
Florinela Georgescu (ANM) a explicat cum se manifestă Ciclonul Barbara
„Meteorologic vorbind, este un ciclon, adică o formațiune de presiune atmosferică joasă”, a explicat Florinela Georgescu, directoarea de prognoză a ANM, pentru Hotnews. Ea a precizat că „acest ciclon este unul extratropical, nu trebuie confundat cu ciclonii tropicali, uragane și alte lucruri. În România nu avem așa ceva, pentru că nu trăim la tropice”.
Șeful DSU, Raed Arafat, a cerut cetățenilor să fie prudenți și să respecte recomandările autorităților.
„Sfatul nostru este ca oamenii să fie foarte atenți și pregătiți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub Cod roșu sau cod portocaliu. Să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să asculte recomandările autorităților și mesajele RO-Alert”, a declarat Arafat.
El a adăugat că sistemul RO-Alert va fi principalul mijloc de informare rapidă: „Activați mesajele RO-Alert, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, comunicarea noastră principală va fi prin RO-Alert și rețelele sociale”.
Departamentul pentru Situații de Urgență îi îndeamnă pe oameni:
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a făcut și el apel către bucureșteni să evite deplasările pe durata Codului roșu.
„Decizia a fost luată în unanimitate de către colegii din Comitet, la propunerea inspectoratului școlar de a suspenda școlile mâine pe perioada Codului roșu. Cred că este o decizie foarte bună, având în vedere că siguranța populației este prioritară și, în aceste momente dificile, transportul în comun fiind afectat de inundații, nu putem risca ca Bucureștiul să fie blocat, părinții să nu poată ajunge să-și ia copiii de la școală, în aceste perioade dificile.
Decizia a fost doar pentru ziua de mâine și în funcție de cum evoluează avertismentele meteo, ne vom reîntâlni în diferite comitete de situații de urgență în permanență pentru a continua aceste decizii. Sperăm ca acest uragan să treacă cât mai repede și să nu afecteze Municipiul București mai mult”, a spus Stelian Bujduveanu pe B1 TV.
Bujduveanu a mai anunțat că volumul de apă va fi extrem de mare.
„În această dimineață, am discutat cu Apa Nova care este pregătită. Au dat toate asigurările că sunt pregătiți pentru a prelua volumul mare de apă. Societatea de transport public în comun s-a mobilizat și va retrage de pe traseu acolo, unde se creează inundație, tramvaiele care sunt cel mai mare pericol pentru a fi blocate, să nu blocheze o întreagă linie.
Vom fi în permanență în stradă, vom deflui traficul și cel mai important este că am informat bucureștenii și îi informăm în continuare prin panourile de afișaj stradal de acest risc, care există, un risc real și îi rog pe bucureșteni, cu această ocazie, să nu iasă din casă decât dacă este necesar, pentru că asemenea volum și cantitate de apă n-a mai fost întâlnită în Municipiul București și nu putem să riscăm să avem pierderi de vieți.
Vorbim despre o cantitate de peste 140 de mililitri pe metru pătrat, care nu a mai fost. Dacă vă amintiți, astă vară, am avut o situație similară, unde s-a ridicat la 90 și Bucureștiul a fost destul de afectat. Iar în această perioadă, permeabilitatea solului este diferită față de vară și riscul de a fi acumulări mari de apă, în anumite zone ale orașului, există. Deci nu se recomandă ca să se iasă din casă din această seară, după ora 9, decât dacă este o urgență”, a mai adăugat primarul interimar.