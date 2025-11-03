B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu

Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu

Ana Maria
03 nov. 2025, 12:54
Ce afecțiuni ar putea dezvolta copiii ai căror mame au avut COVID-19 în sarcină, potrivit unui studiu
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Care este riscul real de autism la copiii născuți din mame infectate cu COVID-19 în sarcină
  2. Cum a fost realizat studiul și ce factori au fost analizați
  3. Ce limitări are studiul și ce spun specialiștii despre vaccinare

COVID-19 în sarcină? Un nou studiu publicat în revista Obstetrics and Gynecology a ridicat semne de întrebare importante privind efectele infecției cu Covid-19 asupra dezvoltării neurologice a copiilor născuți din mame care au fost infectate în timpul sarcinii.

Cercetarea, care a analizat peste 18.100 de nașteri în statul Massachusetts, a descoperit o asociere între infectarea mamei și un risc crescut de autism și alte întârzieri de dezvoltare la copii.

Care este riscul real de autism la copiii născuți din mame infectate cu COVID-19 în sarcină

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu demonstrează o legătură cauzală directă, ci doar o corelație între infecția cu Covid și diagnosticele neurodezvoltive la copii, potrivit The Washington Post.

„Nu este cazul ca fiecare femeie însărcinată care a avut Covid-19 să creadă că copilul ei va avea autism”, a explicat dr. Andrea G. Edlow, cercetător la Spitalul General din Massachusetts și profesor asociat la Harvard Medical School. „Per ansamblu, riscul absolut nu este foarte ridicat.”

Cum a fost realizat studiul și ce factori au fost analizați

Cercetarea a inclus dosarele medicale ale femeilor care au dat naștere între 1 martie 2020 și 31 mai 2021. Dintre cele 861 de femei testate pozitiv în timpul sarcinii, 140 copii au primit un diagnostic neurodezvolutiv până la vârsta de trei ani. Puține mame erau vaccinate, ceea ce pune un accent suplimentar pe importanța vaccinării.

Deși virusurile respiratorii precum SARS-CoV-2 rareori traversează bariera placentară, se crede că răspunsul imun al mamei poate afecta dezvoltarea creierului copilului. Inflamația generată eliberează molecule de semnalizare care pot influența modul în care neuronii cresc și se conectează.

Ce limitări are studiul și ce spun specialiștii despre vaccinare

Lisa Croen, cercetătoare principală, a menționat că unele afecțiuni ale mamei, precum obezitatea sau diabetul gestațional, nu au fost controlate, ceea ce poate influența rezultatele. Totodată, ea subliniază că rezultatele oferă un argument suplimentar solid pentru susținerea vaccinării anti-covid în timpul sarcinii.

Specialiștii în sănătate publică recomandă în continuare vaccinarea ca o măsură esențială de protecție atât pentru mamă, cât și pentru copil.

În ciuda unor controverse recente privind recomandările privind vaccinarea femeilor însărcinate, Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor continuă să susțină vaccinarea anti-covid. Autoritățile îndeamnă femeile însărcinate să discute cu medicii despre beneficiile vaccinării pentru a proteja sănătatea familiei.

