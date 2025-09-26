O femeie de 28 de ani s-a mutat din Florida în . Acolo ea a căutat un alt care să îi înjecteze Botox pentru a-și trata migrenele severe, însă procedura nu a avut aceleași rezultate ca în trecut.

Ce s-a întâmplat

Tânăra Lydia August a apelat la un alt neurolog care să îi înjecteze Botox, în urma schimbării domiciliului.

Totul părea în regulă după procedură. Câteva zile mai târziu, femeia a prezentat complicații.

„M-am trezit și m-am uitat în oglindă, iar ochiul meu drept părea puțin mai închis decât celălalt, dar m-am gândit că poate am dormit ciudat. De-a lungul zilei și a doua zi dimineața, a început să cadă și mai mult. A doua zi, ochiul meu era aproape complet închis”, a declarat August, conform .

Ce a pățit femeia, de fapt

Lydia se confrunta, de fapt, cu o afecțiune numită ptoză sau pleoapa căzută. Aceasta este un efect secundar rar al injecțiilor cu Botox. Ea apare atunci când Botoxul slăbește mușchii care ridică pleoapa, determinând-o să se închidă parțial sau complet.

„Studiile arată că ptoza apare la aproximativ 1-5% dintre pacienți, în funcție de locul în care sunt plasate injecțiile. De obicei, este legat de răspândirea produsului în mușchii din apropiere, care sunt responsabili pentru deschiderea pleoapelor”, a declarat chirurgul plastician facial Dr. Anthony Brissett.

Femeia apela la aceste injecții pentru a-și trata migrenele. Ea a declarat că știa de efectele secundare.

„Întotdeauna am știut că ptoza ar putea fi un risc cu Botox, dar m-am gândit că din moment ce am avut noroc cu medicii mei anteriori și având în vedere că aceasta este o procedură destul de comună, am crezut că riscul meu este destul de mic”, a spus August.

Cum a reacționat medicul care a injectat-o

Medicul a refuzat să o vadă pe femeie. Acesta a spus că îi va prescrie picături.

„Am fost de fapt surprinsă că nu a vrut să mă vadă sau să vorbească cu mine”, a spus ea. „Ptoza este un risc asociat cu Botox, dar de obicei duce la o cădere ușoară sau parțială. Faptul că ochiul meu era complet închis și nu voia să mă vadă a fost puțin surprinzător”, a adăugat.

August spune că nu a văzut îmbunătățiri după picăturile recomandate. În plus, medicul nici nu a informat-o legat de modul de admnistrare a acestora.

Consecințele unei injectări nereușite

Acum, August nu mai poate să conducă sau să muncească la fel ca înainte.

„Nu pot conduce fără să-mi deschid pleoapa, este greu să lucrez – să te uiți la un ecran toată ziua cu un singur ochi nu este ușor”, a spus ea.

„Din fericire, munca mea este îngăduitoare pentru că nu vor să conduc cu deficiențe de vedere, așa că pot lucra de acasă, lucru pentru care sunt recunoscătoare”, a adăugat.