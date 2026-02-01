Consiliul Politic Național al PSD se întâlnește duminică, la Vila Lac, pentru a stabili principalele priorități legislative în perspectiva noii sesiuni parlamentare, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 și pentru desemnarea președinților interimari ai organizațiilor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 din .

Ședința conducerii PSD: agenda principală

Întâlnirea conducerii PSD va începe la ora 17:00. Principalul subiect de pe ordinea de zi îl reprezintă prioritățile legislative ale partidului, având în vedere că luni începe prima sesiune parlamentară din acest an, conform surselor social-democrate citate de Agerpres.

De asemenea, în cadrul acestei ședințe se vor analiza propunerile pe care miniștrii PSD le vor susține în Guvern la elaborarea bugetului de stat pe 2026. Mai mult, se va discuta despre situația din coaliția de guvernare.

Președinți interimari pentru organizațiile PSD din Capitală

Tot în cadrul acestei întâlniri, vor fi desemnați și președinții interimari ai PSD Sector 2, Sector 4 și Sector 6, după ce Rodica Nassar, Andrei Trocan și Gabriel Mutu și-au dat demisia din funcțiile respective.

De asemenea, organizația PSD București a anunțat sâmbătă propunerile pentru funcțiile de președinte al celor trei filiale:

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcția de președinte al PSD Sector 2.

Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD București, a fost propus pentru conducerea PSD Sector 4.

Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului București, a fost desemnat pentru preluarea președinției PSD Sector 6.

Validarea propunerilor

Potrivit unui comunicat al PSD București, aceste nominalizări pentru conducerea interimară a celor trei organizații vor fi prezentate în ziua de duminică în cadrul Consiliului Politic Național, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare. Președinții interimari vor conduce filiale până la organizarea de noi alegeri, programată în perioada următoare.

Ședința PSD de duminică este considerată importantă, atât pentru stabilirea direcțiilor legislative ale partidului, cât și pentru consolidarea conducerii organizațiilor din Capitală, înainte de debutul sesiunii parlamentare.