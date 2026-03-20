Consumul de vin are beneficii neașteptate pentru sănătate. Conform unui studiu realizat pe un eșantion de peste 340.000 de adulți din Marea Britanie, persoanele care aleg să bea vin în mod moderat trăiesc mai mult decât cei care preferă berea sau băuturile spirtoase.

Diferențele de risc între tipurile de alcool

Studiul a urmărit participanții pe o perioadă de 13 ani și a scos în evidență o diferență foarte mare între băuturile consumate. Persoanele care beau vin cu moderație prezintă un risc de deces cardiovascular cu 21% mai mic față de cei care nu consumă alcool deloc. În schimb, situația este diferită pentru cei care aleg berea sau spirtoasele. În cazul acestora, chiar și un consum redus crește riscul de deces din cauze cardiace cu 9%, ceea ce demonstrează că tipul de băutură contează la fel de mult ca doza.

Factorii care protejează inima consumatorilor

Vinul roșu ocupă un loc special în acest studiu datorită conținutului bogat în polifenoli și antioxidanți, substanțe recunoscute pentru protecția sistemului circulator. De asemenea, contextul în care oamenii beau este un element decisiv. De obicei, această băutură face parte dintr-o masă echilibrată, în timp ce berea este asociată mai des cu o alimentație de calitate inferioară. Stilul de viață general al persoanei influențează direct aceste rezultate statistice.

Autorul principal al cercetării a explicat motivele din spatele acestor diferențe.

„Tipul de alcool, modul în care este consumat și comportamentele asociate stilului de viață contribuie toate la diferențele observate în riscul de mortalitate”, a declarat dr. Zhangling Chen pentru .

Ce pericole există însă în consumul de vin

Chiar dacă vinul oferă anumite avantaje, consumul excesiv reprezintă un pericol pentru organism. Depășirea limitelor crește riscul de deces prin cancer cu 36% și riscul general de deces cu 24%. Oamenii de știință precizează că cercetarea lor este una observațională.