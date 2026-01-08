Curtea de Apel București a stabilit data la care se va pronunța pe contestația legată de înființarea comitetului guvernamental de modificare a . Acțiunea a fost deschisă de o organizație condusă de o avocată apropiată de Călin Georgescu.

Curtea de Apel a stabilit termenul de pronunțare

Contestația depusă de un ONG împotriva deciziei prin care a fost înființat, la , un comitet de analiză a legilor Justiţiei va fi soluționată pe 15 ianuarie. O instanță de la Curtea de Apel București a analizat dosarul, în ședința de joi, 8 ianuarie, și a rămas în pronunțare.

Acțiunea din justiție a fost deschisă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu. Aceasta este o asociație care a dat în judecată, la finalul anului 2024, mai multe instituții publice pe tema anulării alegerilor prezidenţiale. În procesele respective a fost implicat și Călin Georgescu.

În cazul de față, organizația a cerut Curţii suspendarea deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de . Este vorba despre actul de reglementare care vizează constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul Justiţiei.

La termenul de joi, instanța a admis cererile de intervenţie depuse de mai multe asociații care au devenit, astfel, părți în proces. Este vorba despre Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie (VeDem Just) şi alte două oganizații.

Comitetul contestat și de Silvia Uscov

Acțiunea deschisă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept nu este singurul proces care are un astfel de subiect. O altă contestație ce vizează înființarea comitetului guvernamental a fost depusă de avocata Silvia Uscov, membră a AUR. Procesul are termen de judecată pe 12 ianuarie.

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a fost înfiinţat în decembrie 2025. Structura este formată din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi. Grupul de lucru îşi propune să analizeze legile Justiţiei, adoptate în 2022 la inițiativa lui Cătălin Predoiu.

Premierul a propus acest grup ca reacție la inițiativa președintelui Nicușor Dan de a convoca magistații și de a cere consultarea acestora cu privire la problemele din justiție. S-a întâmplat după dezvăluirile Recorder, care au scos la iveală probleme grave la nivelul instanţelor şi parchetelor, multe provocate de legile Predoiu.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan i-a luat apărarea lui , refuzând înlocuirea acestuia. Nu l-au convins nici protestele din stradă și nici considerentele de natură etică și morală. De altfel, fostul ministru al Justiției este o piesă importantă în PNL și în guvern. A fost numit la dorința lui Klaus Iohannis, la Justiție. A ocupat postul din 2019, cu o întrerupere de șase luni, până în 2023. În ciuda numeroaselor controverse din jurul său, este de neclintit.