Începând cu data de 12 octombrie, România, împreună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, va începe să utilizeze Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern destinat controlului la frontieră externă a Spațiului Schengen.

Comisia Europeană a stabilit data de 12 octombrie ca dată de lansare a operațiunilor EES. De la această dată, Sistemul de Intrare/Ieșire va fi implementat progresiv la frontierele externe ale celor 29 de țări membre ale , pe o perioadă de șase luni. Această implementare progresivă va oferi autorităților de frontieră, călătorilor, și industriei de transport mai mult timp pentru a se adapta la noile proceduri.

Ce este EES și ce scop are

Acest sistem se aplică cetățenilor care provin din state terțe, adică celor care nu fac parte din Uniunea Europeană, cu anumite excepții prevăzute în regulament. Printre aceștia se numără și cetățenii Republicii Moldova. De asemenea, EES va exclude și cetățenii din state terțe care fac parte din familia unui cetățean al Uniunii Europene și care nu dețin un permis de ședere.

Conform unui comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), preluat de , „EES este un sistem electronic care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire a cetăţenilor ţărilor terţe admişi pentru şederi pe termen scurt – inclusiv cetăţenii , dar şi datele alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) ale acestora, şi calculează durata de şedere autorizată. Sistemul nu restrânge drepturile de călătorie existente, ci oferă un mecanism mai rapid şi mai sigur de verificare, înlocuind treptat ştampilarea documentelor de călătorie”.

Scopul principal al implementării acestui sistem este de a spori securitatea controlului la frontieră, de a-l face mai eficient și mai rapid, contribuind astfel la reducerea timpilor de așteptare și la protejarea mai bună a granițelor Uniunii Europene.

Cum va fi implementat sistemul

Începând cu data de 12 octombrie 2025, călătorii de afaceri, turiștii, și alți vizitatori ai Uniunii Europene vor trebui să se aștepte la noi proceduri de frontieră atunci când intră sau ies din țările . Funcționarea EES va fi progresivă, iar în România, sistemul va fi introdus în mai multe etape, inițial în mai multe puncte de trecere selectate, urmând ca utilizarea să fie extinsă treptat până la întreaga frontieră externă. Termenul introducerii sistemului nu va depăși 170 de zile calendaristice, relatează

Pe întreaga durată a implementării treptatea Sistemului de Intrare/Ieșire, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate manual la intrare și la ieșire. Procesul de ștampilare va înceta doar după operaționalizarea completă a EES.

Cum va arăta procedura la punctele de frontieră

„Atunci când cetăţeanul unui stat terţ efectuează controlul de frontieră, prezintă paşaportul şi, dacă este cazul, alte documente necesare (de exemplu, permis de şedere sau permis de mic trafic). Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să verifice scopul şi durata călătoriei, precum şi dovada mijloacelor de subzistenţă”, precizează comunicatul.

La prima intrare după operaționalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice ale persoanei (fotografia facială și cele patru amprente digitale) pentru crearea unui dosar individual în cadrul EES.

Care sunt avantajele verificării biometrice

În călătoriile viitoare, verificare la frontieră se va realiza pe baza datelor biometrice deja înregistrate, ceea ce va permite reducerea considerabilă a timpului de așteptare comparativ cu prima vizită.

Dacă toate condițiile legale sunt respectate, intrarea în țară va fi autorizată și înregistrată electronic, iar polițistul de frontieră va informa persoana despre durata șederii autorizate. În situația în care condițiile nu sunt îndeplinite, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem și comunicat individului.

Copii cu vârsta sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă din motive fizice sunt exceptați de la procedura de amprentare.