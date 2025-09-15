Fostul președinte al României Traian Băsescu a explicat luni, într-o intervenție pentru emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin de ce sunt importante alegerile parlamentare din Republica Moldova, de pe 28 septembrie.

Ce spune Traian Băsescu despre alegerile din Republica Moldova

Traian Băsescu a subliniat că dacă blocul socialiștilor apropiat de Moscova va câștiga alegerile nu doar că parcursul european va fi stopat, dar Republica Moldova ar putea să ajungă o țară ostilă României:

“Este foarte iportant și pentru noi în Republica Moldova pentru că România a făcut un efort mare, raportat la puterea ei, a făcut un efort mare de ani mulți pentru ca Republia Moldova să se integreze în UE mai devreme sau mai târziu”.

Traian Băsescu a amintit că România a dat cetățenie română la 1,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova: “Cetățeni care cu pașaportul românesc lucrează în Europa. Sunt peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova care în baza pașaportului românesc formează o puternică diasporă în Europa. România a școlarizat anual 10.000 de tineri la liceu și la facultate din Republica Moldova, începând cu anul 2009”.

Ce probleme ar crea pentru România un guvern pro-rus

De asemenea, România a susținut politic tot timpul Republica Moldova, a mai precizat Traian Băsescu:

“România s-a conectat cu rețeaua de gaze. România dă atât cât poate energie electricăRepublicii Moldova. Nu mai mai vorbim de finanțările de 100 de milioane de euro pentru modernizat școli. Toate asta pentru ca Republica Moldova să avanseze către UE”.

În acest context, Traian Băsescu a subliniat că este crucial ca diaspora să meargă la vot și să mențină țara către integrare europeană:

“Anul trecut, v-aș aduce aminte, Maia Sandu a câștigat alegerile cu votul diasporei. A pierdut pe votul intern, dar votul din diaspora a făcut-o câștigătoare. Tot cu votul din diaspora s-a câștigat opțiunea la referendum pentru integrare în UE. Este evident că de anul trecut până acum nu au putut fi modificări extrem de mari”.

O majoritate parlamentară pro-rusă la Chișinău ar reprezenta un pericol pentru România, a avertizat Traian Băsescu:

“Republica Moldova ar avea șanse foarte mari să înceapă anul viitor negocierile de aderare. Dimpotrivă, dacă socialiștii ar câștiga, Moldova ar deveni, în afară de faptul că ar înceta orice progres către integrarea în UE, ar deveni o țară care poate fi ostilă României prin faptul că ar avea o majoritate parlamentară pro-rusă, pro-Putin, o majoritate care ar da un Guvern pro-Moscova, ceea ce înseamnă ostilitate față de România”.

Care este miza pentru securitatea întregului continent european

Alegerile parlamentare vor avea loc în Moldova pe 28 septembrie. Deși acesta poate părea un eveniment minor pentru restul Europei, implicațiile pentru securitatea și stabilitatea restului continentului ar putea fi profunde.

Moldova joacă un rol vital în sprijinirea Ucrainei. Chiar dacă se numără printre cele mai sărace țări din Europa, a absorbit peste 1,5 milioane de refugiați ucraineni la un moment dat în timpul războiului și găzduiește acum peste 100.000.

De asemenea, ajută la transportul de cereale către și dinspre Ucraina prin porturile sale dunărene, oferind o rută alternativă și atenuând presiunea asupra rutelor Ucrainei de la Marea Neagră, care sunt adesea blocate de blocadele rusești, potrivit .

În cazul în care Moldova se va orienta către Moscova, structura de sprijin a Ucrainei va fi slăbită, subminând rezistența estică a UE. Acest lucru ar crește riscul unor atacuri militare în jurul frontierelor UE, România părând deosebit de amenințată, dar creșterea atacurilor asupra Poloniei și a statelor baltice nu este exclusă.

Liderii europeni conștientizarea a ceea ce ar putea fi în pericol, președintele francez, Emmanuel Macron, împreună cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul polonez, Donald Tusk, călătorind în Moldova pentru a discuta despre unitate și angajament față de țară la sfârșitul lunii august.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat anterior că intenționează să ocupe întreaga Ucraină, aducând forțele sale și mai aproape de restul Europei. Imaginile publicate de ministerul rus al apărării pe 30 august sugerează un plan de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, zone de-a lungul Mării Negre. Între timp, un guvern moldovean pro-rus ar putea oferi o bază estică pentru atacuri – sau chiar pentru a deschide un nou front. Un alt factor este faptul că Rusia are deja aproximativ 1.500 de soldați staționați în Transnistria, o regiune separatistă pro-rusă a Moldovei, la granița cu Ucraina, care a cerut independența în 2006, după un vot care nu a fost recunoscut de Moldova sau de comunitatea internațională.