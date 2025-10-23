Două familii din Turda trăiesc momente de coșmar după ce copiii lor, de 3 și 4 ani, au fost aduși la spital în stare critică. Medicii spun că micuții s-au intoxicat cu mătrăgună, o plantă extrem de toxică, întâlnită frecvent în flora României. Cazul a stârnit îngrijorare în comunitate și a readus în discuție pericolele plantelor otrăvitoare din mediul natural.

Cum s-a produs intoxicația cu mătrăgună

Incidentul a avut loc în localitatea Turda, iar copiii au ajuns de urgență la Spitalul Municipal. Potrivit medicior, copiii prezentau halucinații, convulsii și dificultăți respiratorii, semne clare ale unei intoxicații severe. Starea lor s-a deteriorat rapid, motiv pentru care echipa medicală a intervenit imediat pentru stabilizarea funcțiilor vitale.

Managerul spitalului, Ovidiu Stănilă, a declarat că pacienții au fost ulterior transferați în cursul nopții la Cluj-Napoca, pentru îngrijiri de specialitate. „După stabilizare, am decis transferul celor doi copii către Spitalul de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca”, a explicat acesta, potrivit Adevărul.

Care este starea celor doi copii

Surse medicale afirmă că unul dintre copii a avut nevoie de ventilație mecanică, din cauza problemelor respiratorii. În prezent, amândoi se află sub supravegherea medicilor clujeni, iar evoluția lor este stabilă.

Medicii colaborează cu anchetatorii pentru a stabili în ce împrejurări a avut loc intoxicația. Una dintre ipoteze este că cei doi copii au consumat plantei din joacă, fie în curtea casei, fie în timpul unei plimbări.

„În cursul zilei au fost preluați doi copii prin transfer de la Spitalul Turda. În acest moment sunt îngrijiți în secția de terapie intensivă. Unul dintre copii, în vârstă de 5 ani, este în comă, intubat și ventilat mecanic, dar stabil hemodinamic. Celălalt prezintă perioade de agitație și nu necesită susținere respiratorie sau circulatorie.”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca, raportează Cluj24.ro.

Ce este mătrăguna și cât de periculoasă poate fi

, cunoscută și sub numele de „iarba dracului”, este una dintre cele mai plante din România. Specialiștii explică faptul că toate părțile plantei (frunzele, tulpina și mai ales fructele negre) conțin alcaloizi de tropan, substanțe extrem de periculoase pentru organism.

Ingerarea chiar și a unei cantități mici poate provoca halucinații, tulburări ale ritmului cardiac, convulsii și pierderea conștiinței. În lipsa unui tratament medical rapid, intoxicația poate fi fatală. Din acest motiv, medicii recomandă părinților să nu lase copiii nesupravegheați în zone unde pot crește astfel de plante.

Cum pot fi prevenite accidentele de acest tip

Medicii atrag atenția că toamna este perioada cea mai riscantă, deoarece plantele toxice au fructe atractive, ușor de confundat cu cele comestibile. Părinții sunt sfătuiți să le explice copiilor pericolul atingerii sau consumului de plante necunoscute.

Specialiștii insistă că, la primul semn de intoxicație, trebuie apelat de urgență serviciul medical. Viteza intervenției poate face diferența între viață și moarte.