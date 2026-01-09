Este anchetă la o grădiniţă din Baia Mare, după ce un copil de 4 ani a fost rănit de un dulap care a căzut peste el. Băiatul e acum internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă.

Cum s-a produs incidentul de la grădiniță

Copilul se îmbrăca să plece acasă, fiind ajutat de o educatoare. El ar fi tras geaca din care, se pare, nu era prins aşa cum trebuie în perete. Dulapul s-a desprins și a căzut peste băiat, lovindu-l la cap.

Educatoarea a sunat la 112, copilul a fost transportat la Spitalul Județean Baia Mare, iar părinții lui au fost anunțați.

Copilul e în afara oricărui pericol, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a rămas internat pentru a fi supravegheat.

Cei de la primărie susţin că în unitatea de învăţământ se desfăşoară lucrări de înlocuire a mobilierului vechi cu unul nou şi este foarte posibil ca unul dintre muncitori să fi desprins dulapul respectiv, dar să nu-l fi dat jos de pe perete, notează

Ce spune inspector general ISJ Maramureș

„Din fericire deși siguranța copiilor este primul loc, mai avem și incidente nefericite. Ieri la Grădinița Otilia Cazimir structura Școlii Generale Nr. 5 am avut un incident în timpul programului un element de mobilier s-a răsturnat accidental, minorul fiind surprins de acesta. Personalul grădiniței a intervenit imediat. Am solicitat sprijin medical prin serviciul de urgență și a fost informați părinții. Copilul a fost transportat la Spitalul Județean fiind în afara pericolului. Evenimentul este analizat la nivelul instituției de învățământ.

Copiii erau la baie cu îngrijitoarea. Copilul acesta a fost scos din grup și dus în sală împreună cu doamna educatoare. Se pregătea să plece acasă la ora 12.00 familia a venit să îl ia. Și la un moment s-a prins de dulap, acesta s-a desprins și a căzut pe copil. Nu știm exact cum s-a produs. Cel mai importat este faptul că preșcolarul este bine și viața nu îi este pusă în pericol”, a declarat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș, pentru