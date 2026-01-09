Este anchetă la o grădiniţă din Baia Mare, după ce un copil de 4 ani a fost rănit de un dulap care a căzut peste el. Băiatul e acum internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă.
Copilul se îmbrăca să plece acasă, fiind ajutat de o educatoare. El ar fi tras geaca din dulapul care, se pare, nu era prins aşa cum trebuie în perete. Dulapul s-a desprins și a căzut peste băiat, lovindu-l la cap.
Educatoarea a sunat la 112, copilul a fost transportat la Spitalul Județean Baia Mare, iar părinții lui au fost anunțați.
Copilul e în afara oricărui pericol, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a rămas internat pentru a fi supravegheat.
Cei de la primărie susţin că în unitatea de învăţământ se desfăşoară lucrări de înlocuire a mobilierului vechi cu unul nou şi este foarte posibil ca unul dintre muncitori să fi desprins dulapul respectiv, dar să nu-l fi dat jos de pe perete, notează Antena 3 CNN.
„Din fericire deși siguranța copiilor este primul loc, mai avem și incidente nefericite. Ieri la Grădinița Otilia Cazimir structura Școlii Generale Nr. 5 am avut un incident în timpul programului un element de mobilier s-a răsturnat accidental, minorul fiind surprins de acesta. Personalul grădiniței a intervenit imediat. Am solicitat sprijin medical prin serviciul de urgență și a fost informați părinții. Copilul a fost transportat la Spitalul Județean fiind în afara pericolului. Evenimentul este analizat la nivelul instituției de învățământ.
Copiii erau la baie cu îngrijitoarea. Copilul acesta a fost scos din grup și dus în sală împreună cu doamna educatoare. Se pregătea să plece acasă la ora 12.00 familia a venit să îl ia. Și la un moment s-a prins de dulap, acesta s-a desprins și a căzut pe copil. Nu știm exact cum s-a produs. Cel mai importat este faptul că preșcolarul este bine și viața nu îi este pusă în pericol”, a declarat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș, pentru vasiledale.ro.