B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului

Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 15:58
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul de la grădiniță
  2. Ce spune inspector general ISJ Maramureș

Este anchetă la o grădiniţă din Baia Mare, după ce un copil de 4 ani a fost rănit de un dulap care a căzut peste el. Băiatul e acum internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă.

Cum s-a produs incidentul de la grădiniță

Copilul se îmbrăca să plece acasă, fiind ajutat de o educatoare. El ar fi tras geaca din dulapul care, se pare, nu era prins aşa cum trebuie în perete. Dulapul s-a desprins și a căzut peste băiat, lovindu-l la cap.

Educatoarea a sunat la 112, copilul a fost transportat la Spitalul Județean Baia Mare, iar părinții lui au fost anunțați.

Copilul e în afara oricărui pericol, dar a suferit un traumatism cranio-cerebral şi a rămas internat pentru a fi supravegheat.

Cei de la primărie susţin că în unitatea de învăţământ se desfăşoară lucrări de înlocuire a mobilierului vechi cu unul nou şi este foarte posibil ca unul dintre muncitori să fi desprins dulapul respectiv, dar să nu-l fi dat jos de pe perete, notează Antena 3 CNN.

Ce spune inspector general ISJ Maramureș

„Din fericire deși siguranța copiilor este primul loc, mai avem și incidente nefericite. Ieri la Grădinița Otilia Cazimir structura Școlii Generale Nr. 5 am avut un incident în timpul programului un element de mobilier s-a răsturnat accidental, minorul fiind surprins de acesta. Personalul grădiniței a intervenit imediat. Am solicitat sprijin medical prin serviciul de urgență și a fost informați părinții. Copilul a fost transportat la Spitalul Județean fiind în afara pericolului. Evenimentul este analizat la nivelul instituției de învățământ.

Copiii erau la baie cu îngrijitoarea. Copilul acesta a fost scos din grup și dus în sală împreună cu doamna educatoare. Se pregătea să plece acasă la ora 12.00 familia a venit să îl ia. Și la un moment s-a prins de dulap, acesta s-a desprins și a căzut pe copil. Nu știm exact cum s-a produs. Cel mai importat este faptul că preșcolarul este bine și viața nu îi este pusă în pericol”, a declarat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș, pentru vasiledale.ro.

Tags:
Citește și...
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Eveniment
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Eveniment
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Eveniment
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală
Eveniment
Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală
Armata elvețiană face lumină în controversa escortei pentru avionul lui Nicușor Dan. „A împăcat și capra și varza”
Eveniment
Armata elvețiană face lumină în controversa escortei pentru avionul lui Nicușor Dan. „A împăcat și capra și varza”
A făcut 100 de flotări pe zi, timp de un an. Ce s-a întâmplat cu corpul lui James Stewart Whyte după 12 luni de consecvență
Eveniment
A făcut 100 de flotări pe zi, timp de un an. Ce s-a întâmplat cu corpul lui James Stewart Whyte după 12 luni de consecvență
Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Eveniment
Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Eveniment
Focar de râie la un spital: Pacienții infectați au fost izolați. DSP face control
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
Eveniment
Newsweek: Renate Weber e Avocatul Poporului cu mandat expirat de 18 luni. Are 3 pensii de 5.000€/lună și 2.400€ salariu
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Venezuela, prin ochii unui român. Cum s-a schimbat țara de la venirea lui Maduro și până la invazia lui Trump (VIDEO)
Ultima oră
16:35 - ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
16:32 - E din nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. Cum l-a ignorat Țoiu pe Florin Barbu
16:29 - Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
16:26 - Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
15:55 - Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
15:54 - Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
15:32 - Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
15:31 - Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală
15:19 - Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”
14:58 - Descoperire macabră în Pennsylvania! Peste 100 de cranii umane, găsite în casa unui bărbat