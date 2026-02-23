B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Coșul de cumpărături devine mai scump în Postul Paștelui. Cât ajunge să cheltuie o familie în cele 7 săptămâni

Coșul de cumpărături devine mai scump în Postul Paștelui. Cât ajunge să cheltuie o familie în cele 7 săptămâni

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 17:10
Coșul de cumpărături devine mai scump în Postul Paștelui. Cât ajunge să cheltuie o familie în cele 7 săptămâni
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de mult ne costă, de fapt, produsele de post
  2. Ce sume plătesc românii pentru fructe și legume în perioada postului
  3. Care sunt prețurile pentru 7 săptămâni de post

Pentru multe familii, Postul Paștelui înseamnă schimbări care se simt imediat și în buget, nu doar în alimentație. Produsele de post, tot mai diverse și mai căutate, sunt adesea mai scumpe decât alimentele obișnuite. Fie că vorbim despre alternative gata preparate sau ingrediente pentru meniuri speciale, cheltuielile cresc vizibil.

În contextul scumpirilor generale, cele aproape șapte săptămâni de post pun o presiune suplimentară pe bugetul lunar. Astfel, chiar dacă meniul este mai limitat, costurile ajung, în mod surprinzător, să fie mai mari.

Cât de mult ne costă, de fapt, produsele de post

În timpul postului, tot mai mulți români se orientează către produse vegetale. Aceste alternative au devenit o prezență constantă în coșul de cumpărături. Cu toate acestea, prețurile lor sunt adesea mai mari decât s-ar aștepta mulți consumatori.

Laptele vegetal, în special variantele bio, costă frecvent între 10 și 15 lei pe litru. Este preferat de mulți pentru cafea sau pentru micul dejun. Brânza vegană, ambalată de regulă în cantități de 200 de grame, ajunge la prețuri între 15 și 25 de lei.

Și mezelurile vegetale au prețuri ridicate, un pachet costând între 12 și 25 de lei. Deși sunt populare, acestea reprezintă, de fapt, doar o alternativă la produsele clasice.

Nici produsele de bază nu sunt ocolite de scumpiri, uleiul ajungând la aproximativ 8–10 lei pe litru, iar făina și pastele la 5–8 lei pe kilogram. În final, toate aceste cheltuieli se adună și pun o presiune clară pe bugetul familiilor în perioada postului.

Ce sume plătesc românii pentru fructe și legume în perioada postului

În această perioadă, fructele și legumele devin baza alimentației pentru multe familii. Merele, printre cele mai accesibile opțiuni, se vând cu 6–8 lei pe kilogram, iar bananele ajung la aproximativ 8–10 lei/kg. Portocalele, nelipsite din coșul de cumpărături, au prețuri între 7 și 9 lei/kg.

Pentru diversitate, mulți aleg și fructe precum kiwi, care costă 10–12 lei/kg, sau struguri, al căror preț poate urca până la 12–15 lei/kg. Cumpărate constant, aceste produse cresc rapid totalul cheltuielilor săptămânale.

Legumele, esențiale în preparatele de post, au și ele prețuri care contează. Cartofii costă, în medie, 5–6 lei/kg, fiind printre cele mai folosite ingrediente. Morcovii și ceapa se găsesc la 4–5 lei/kg, dar sunt cumpărate frecvent, în cantități mai mari. Roșiile ajung la 10–12 lei/kg, iar ardeii la 8–10 lei/kg, mai ales în afara sezonului.

Care sunt prețurile pentru 7 săptămâni de post

Când sunt adunate toate produsele de post, alături de fructe și legume, totalul devine semnificativ. O familie de patru persoane poate cheltui între 140 și 180 de lei pe săptămână doar pentru mesele de post.

În această sumă intră produsele vegetale, precum laptele, brânza și mezelurile vegane. Sunt incluse și alimentele de bază, cum ar fi uleiul, făina și pastele. La acestea se adaugă fructele și legumele necesare pentru consumul zilnic.

Chiar dacă pare o perioadă în care se renunță la alimente mai scumpe, cheltuielile nu scad neapărat. În multe cazuri, produsele de post ajung să coste mai mult decât cele obișnuite. Efectele se văd clar pe măsură ce săptămânile trec. Postul Paștelui durează aproape șapte săptămâni, iar costurile totale ajung între 980 și 1.260 de lei pentru o familie, notează click.ro.

Tags:
Citește și...
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Eveniment
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Eveniment
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Eveniment
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Eveniment
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Politică
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Eveniment
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Eveniment
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Eveniment
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul
Eveniment
Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul
Prima vacanță în străinătate cu copilul? Iată ce să nu treci cu vederea!
Eveniment
Prima vacanță în străinătate cu copilul? Iată ce să nu treci cu vederea!
Ultima oră
18:24 - Codruța Filip trece prin momente de coșmar. Persoana care a crescut-o s-a stins din viață: „Nu va mai avea cine să mă strângă în brațe”
18:17 - Kievul combate o serie de știri false. Situația oficială a învățământului românesc din Ucraina
17:44 - Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot
17:38 - Austeritatea șmecherilor din Parlament. Senatorul Daniel Zamfir denunță o sinecură menținută pentru USR la Senat
17:33 - EXCLUSIV: De ce nu a mers Oana Țoiu la moțiunea depusă împotriva ei. Ce face ministra de Externe la Bruxelles. Miliarde de euro pentru România (VIDEO)
16:52 - Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
16:32 - Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
16:30 - Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
16:26 - Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
16:02 - Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba