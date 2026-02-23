Pentru multe familii, înseamnă schimbări care se simt imediat și în buget, nu doar în alimentație. Produsele de post, tot mai diverse și mai căutate, sunt adesea mai scumpe decât alimentele obișnuite. Fie că vorbim despre alternative gata preparate sau ingrediente pentru meniuri speciale, cheltuielile cresc vizibil.

În contextul generale, cele aproape șapte săptămâni de post pun o presiune suplimentară pe bugetul lunar. Astfel, chiar dacă meniul este mai limitat, costurile ajung, în mod surprinzător, să fie mai mari.

Cât de mult ne costă, de fapt, produsele de post

În timpul postului, tot mai mulți români se orientează către produse vegetale. Aceste alternative au devenit o prezență constantă în coșul de cumpărături. Cu toate acestea, prețurile lor sunt adesea mai mari decât s-ar aștepta mulți consumatori.

Laptele vegetal, în special variantele bio, costă frecvent între 10 și 15 lei pe litru. Este preferat de mulți pentru cafea sau pentru micul dejun. Brânza vegană, ambalată de regulă în cantități de 200 de grame, ajunge la prețuri între 15 și 25 de lei.

Și mezelurile vegetale au prețuri ridicate, un pachet costând între 12 și 25 de lei. Deși sunt populare, acestea reprezintă, de fapt, doar o alternativă la produsele clasice.

Nici produsele de bază nu sunt ocolite de scumpiri, uleiul ajungând la aproximativ 8–10 lei pe litru, iar făina și pastele la 5–8 lei pe kilogram. În final, toate aceste cheltuieli se adună și pun o presiune clară pe bugetul familiilor în perioada postului.

Ce sume plătesc românii pentru fructe și legume în perioada postului

În această perioadă, devin baza alimentației pentru multe familii. Merele, printre cele mai accesibile opțiuni, se vând cu 6–8 lei pe kilogram, iar bananele ajung la aproximativ 8–10 lei/kg. Portocalele, nelipsite din coșul de cumpărături, au prețuri între 7 și 9 lei/kg.

Pentru diversitate, mulți aleg și fructe precum kiwi, care costă 10–12 lei/kg, sau struguri, al căror preț poate urca până la 12–15 lei/kg. Cumpărate constant, aceste produse cresc rapid totalul cheltuielilor săptămânale.

Legumele, esențiale în preparatele de post, au și ele prețuri care contează. Cartofii costă, în medie, 5–6 lei/kg, fiind printre cele mai folosite ingrediente. Morcovii și ceapa se găsesc la 4–5 lei/kg, dar sunt cumpărate frecvent, în cantități mai mari. Roșiile ajung la 10–12 lei/kg, iar ardeii la 8–10 lei/kg, mai ales în afara sezonului.

Care sunt prețurile pentru 7 săptămâni de post

Când sunt adunate toate produsele de post, alături de fructe și legume, totalul devine semnificativ. O familie de patru persoane poate cheltui între 140 și 180 de lei pe săptămână doar pentru mesele de post.

În această sumă intră produsele vegetale, precum laptele, brânza și vegane. Sunt incluse și alimentele de bază, cum ar fi uleiul, făina și pastele. La acestea se adaugă fructele și legumele necesare pentru consumul zilnic.

Chiar dacă pare o perioadă în care se renunță la alimente mai scumpe, cheltuielile nu scad neapărat. În multe cazuri, produsele de post ajung să coste mai mult decât cele obișnuite. Efectele se văd clar pe măsură ce săptămânile trec. Postul Paștelui durează aproape șapte săptămâni, iar costurile totale ajung între 980 și 1.260 de lei pentru o familie, notează click.ro.