Credeai că-i ușor cu WellCode? Țeapă! Ce trebuie să faci ca să câștigi mii de euro ca programator?

”E greu, e foarte greu, dar lucrurile bune de obicei așa sunt” – pare că a devenit motto-ul cursanților WellCode. Țeapă, dacă ai crezut că, pentru a ajunge să ai o cariera de succes, plătită cu sume colosale, nu trebuie să depui niciun efort! Mentoratul WellCode îți asigură drumul către succes numai dacă respecți cu sfințenie valorile pe care este fondat: muncă, implicare, seriozitate, disponibilitate, învățare continuă, perseverență, onestitate, disciplină și comunicare!

Echipa WellCode își ia angajamentul de a ghida cu seriozitate și implicare cursanții pe drumul spre atingerea obiectivului lor, însă numai dacă aceștia se implică și respectă cu strășnicie valorile mentoratului fondat de Petru Trîmbițas, în urma stagiilor de practică urmate de el la Facebook și Google, în Statele Unite ale Americii. Mentoratul și-a demonstat eficiența și 95% dintre absolvenți au reușit să obțină un job sau să lucreze în domeniul IT. Cu toate astea, drumul către succes nu este deloc ușor, ci este presărat cu multă muncă, lucru confirmat de cursanți în testimonialele postate pe paginile WellCode Recenzii sau WellCode Pareri.

”E greu, e foarte greu, dar lucrurile bune de obicei așa sunt. Eu sunt în program de aproximativ șase luni și, de multe ori, am fost demoralizat și frustrat, dar am trecut peste tot. Nu am știut deloc programare înainte, iar acum, după sute de probleme și noi noțiuni Java, C++, sunt entuziasmat pentru ce urmează. Important e să rămâi focusat, perseverent și pasionat și de restul se ocupă WellCode”, a povestit Dragoș, unul dintre cursanți, care este cu un pas mai aproape de cariera de programator.

Nici pentru Călin nu a fost ușoară evoluția pe platforma WellCode, cu toate că a reușit să obțină primul lui job ca programator înainte de finalizarea mentoratului. Tânărul a mărturisit că programul este extrem de provocator și solicitant, motiv pentru care, nu de puține ori, a avut tendința de a renunța. Privind însă înapoi, Călin mărturisește că acum se simte pregătit pentru orice provocare în domeniul IT și că este foarte sigur pe el, deoarece și-a clădit cariera pe o fundație solidă.

”Eu încă nu am terminat programul de mentorat WellCode. Mai am 20-30%, cred că partea de proiect ar urma acum, dar și acum simt că încă este greu. Dar acesta este procesul și, dacă nu este greu, nu are rost. Vreau să creez aplicații pe orice se poate, care să se găsească pe orice pui mâna. Acum, nu cred că m-ar mai putea opri nimic să devin web developer, având în vedere prin ce probleme am trecut pe platformă. Sunt niște probleme care îți provoacă niște blocaje destul de serioase. Dar, dacă treci de ele, gata. De multe ori, am fost la un pas să renunț din cauza acestor blocaje. Chiar și acum două-trei săptămâni, dar stau, mă linistesc, mă plimb o jumătate de oră și apoi, gata, îmi dau seama. Asta e important: să știi să te oprești când ai o problemă și să faci cu totul altceva. Primul blocaj l-am întâmpinat la primele probleme. Am stat liniștit, am ieșit afară, m-am detașat de probleme și apoi am revenit. Atunci când mă blocam, luam chitara, cântam jumătate de oră – o oră și mă linișteam. După intrarea în programul de mentorat, am aplicat la maximum cinci companii până să fiu chemat la interviu. Aveam două oferte de muncă, însă am ales-o pe aceasta. La cealaltă nu am ajuns să discutăm despre bani”, spune el.

Vrei să devii programator fără muncă, doar urmând mentoratul WellCode? Teapa! Nu se poate! Încă o dovadă în acest sens este cazul Rebecăi și al soțului ei. Bărbatul a început programul de mentorat WellCode, însă, pe parcurs, a realizat că nu este pentru el și că soția sa se pliază mult mai bine pe valorile pe care WellCode a fost fondat, așa că a continuat ea. Și schimbarea s-a dovedit a fi una de bun augur pentru tânăra care în numai șase luni și-a pus bazele unei noi cariere.

”Soțul meu mi-a spus că el vrea să facă un curs de programator și că a luat legatura cu cei de la WellCode. Când am auzit, am fost foarte încântată și l-am susținut, l-am încurajat în direcția aceasta. După ce el a început cursul, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și că mi se potrivește mie mai mult. Așa că, în scurt timp, am preluat eu cursul”, a povestit Rebeca.

Ca și colegii săi, Rebeca a mărturisit că nici pentru ea evoluția pe platforma WellCode nu a fost lipsită de provocari: ”Nu întotdeauna mi-a fost ușor, însă de fiecare dată am găsit resurse să merg înainte, să nu mă dau bătută și, până la urmă, am reușit. Am avut parte și de foarte mult suport din partea mentorilor care investesc în mine. De multe ori, chiar m-am simțit împinsă de la spate ca să fac un pas înainte. Am învățat că, pentru a reuși, am nevoie de muncă, diciplină, perseverență și multă răbdare. Sunt foarte încrezătoare că voi reuși să-mi ating scopul, pentru că știu că am parte de cea mai bună instruire”, a mărturisit Rebeca în cadrul sesiunii de testimoniale de pe WellCode Recenzii.

