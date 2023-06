Cristian Piedone, la eliberarea din închisoare: Să îmi zică mie orice politician din lume că e fată mare / Pe 1 ianuarie i-am cerut grațierea lui Iohannis / Nu voi cere despăgubiri morale. Voi fi repus în funcție (VIDEO)

Cristian Piedone a susținut primele declarații după , miercuri, în fața Penitenciarului Jilava, și s-a arătat încrezător al Sectorului 5.

Cristian Piedone, primele declarații după eliberarea din închisoare

„Până la Înalta Curte, nu am avut parte decât de acele culoare de care vorbiți toată ziua la dumnevoastră pe posturi, de acele comenzi, de acei scheleți din dulap ai anumitor procurori și judecători. Funcționează, dar, iată, astăzi, Justiția, prin Înalta Curte de Casație și Justiție, și nu o spun așa, în mulțumiri, există o speranță în România pentru dreptate. V-am spus-o la început, v-o spun și acum, în 30 de ani de administrație, să îmi zică mie orice politician din România, din lume, că e fată mare. Nu, nu există! Fiecare cu păcatele lui”, a declarat Cristian Piedone.

„Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele. Din păcate, am răspuns pentru altcineva. Puterea exemplului, pentru cine? Dat de cine? De cei 3.600 de primari ai României, cu primul primar al țării astăzi Președinte? Care a semnat la fel ca și mine și nu a răspuns, și nu răspunde? Pe 1 ianuarie al acestui an i-am cerut grațierea lui, nu mie! Nu e problemă!”, a adăugat el.

„Să nu mă întrebați, veți cere despăgubiri morale? Veți, nu știu… Nu, nu voi cere, și așa statul e cum e, dator, mai vin și eu să cer ce? Voi câștiga, nu am nevoie. Voi fi repus în funcție, îmi voi duce sectorul până la capăt, mă voi gândi ce am de făcut în viitorul meu, dar a mă bate cu trecutul îmi ard prezentul. Nu am nici vârsta, nici timpul necesar”, a mai spus Piedone.