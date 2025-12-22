B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor

CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor

Adrian A
22 dec. 2025, 10:06
CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor
Cuprins
  1. Reacție dură a CSM. Acuzații pentru Nicușor Dan
  2. Autonomia și responsabilitatea CSM
  3. Argumentele președintelui Nicușor Dan

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis un comunicat prin care afirmă că referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan, destinat consultării magistraților din România, nu este prevăzut de lege. Consiliul a subliniat că nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești.

Reacție dură a CSM. Acuzații pentru Nicușor Dan

Judecătorii din CSM au insistat asupra faptului că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să respecte strict principiul separației și echilibrului puterilor în stat, așa cum este consacrat de Constituția României.

„Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declarațiile Președintelui României, domnul Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și subliniază că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României.

Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice.

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești.”, se arată în comunicatul CSM.

Autonomia și responsabilitatea CSM

Potrivit CSM, referendumul propus de președintele Dan nu are bază legală și nu respectă statul de drept și nici regulile europene.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate. 

Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat.”, arată comunicatul Secției de judecători a CSM.

Argumentele președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat că intenționează să inițieze, în luna ianuarie, un referendum în cadrul corpului magistraților, cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

Imediat după declarațiile lui Nicușor Dan, experții juridici și analiștii politici au avertizat că un astfel de referendum ar putea crea tensiuni inutile și ar putea fi interpretat ca o încercare de a influența independența sistemului judiciar.

Tags:
Citește și...
Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului
Eveniment
Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului
Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
Eveniment
Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. O femeie a fost internată cu arsuri pe 70% din corp. UPDATE
Eveniment
Explozie urmată de incendiu în urmă cu câteva minute. O femeie a fost internată cu arsuri pe 70% din corp. UPDATE
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie. Ce plângeri au magistrații (LIVE VIDEO)
Eveniment
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie. Ce plângeri au magistrații (LIVE VIDEO)
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
Eveniment
Sondaj: România încheie anul 2025 cu un val de nemulțumire socială, neîncredere politică și presiune economică
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov anunță extinderea transportului verde: „Sunt autobuze electrice care deja sunt pe traseu din Chitila spre Capitală” (VIDEO)
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
Eveniment
Apa-canal, cel mai amplu proiect CJ Ilfov. Mirabela Dumitrache: „Oamenii au nevoie de condiții moderne în gospodărie” (VIDEO)
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov: Cum a arătat anul 2025 la capitolul infrastructură rutieră (VIDEO)
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache a prezentat proiectul „Ilfov prețuiește. Respect și Recunoștință”. 1.500 de lei pentru veterani, deținuți politici și urmașii lor (VIDEO)
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Eveniment
Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov), despre atmosfera de sărbătoare și Ambasada lui Moș Crăciun din Mogoșoaia (VIDEO)
Ultima oră
11:20 - Nicușor Dan și provocările relațiilor transatlantice în era Trump. Cum vede președintele României relația cu SUA
10:45 - Noutăți la Don Casino: sloturi video recent introduse în colecție
10:39 - Deficit bugetar de 6,7 în 2026 și deprecierea leului. Cum va evolua economia României în următoarea perioadă
10:23 - Cum au devenit cazacii ruși „armata de rezervă” a Kremlinului? Iată despre ce este vorba
10:22 - Vremea în România, 22 decembrie 2025: temperaturi blânde și cer variabil în majoritatea regiunilor
10:06 - Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană
09:38 - Noi obligații pentru proprietarii clădirilor cu risc seismic. Măsurile sunt pe masa guvernului
09:29 - Doliu în lumea filmului: James Ransone, actorul din „The Wire”, a murit la vârsta de 46 de ani
08:58 - Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
08:43 - Stânga pierde teren în Spania. Eşec pentru socialişti în cadrul unor alegeri regionale