CSM respinge referendumul propus de președintele Nicușor Dan pentru magistrați. Reacție dură a judecătorilor

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis un comunicat prin care afirmă că referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan, destinat consultării magistraților din România, nu este prevăzut de lege. Consiliul a subliniat că nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești.

Reacție dură a CSM. Acuzații pentru Nicușor Dan

Judecătorii din CSM au insistat asupra faptului că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să respecte strict principiul separației și echilibrului puterilor în stat, așa cum este consacrat de Constituția României.

„Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declarațiile Președintelui României, domnul Nicușor Dan, formulate în cursul zilei și subliniază că exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României.

Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice.

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești.”, se arată în comunicatul CSM.

Autonomia și responsabilitatea CSM

Potrivit CSM, referendumul propus de președintele Dan nu are bază legală și nu respectă statul de drept și nici regulile europene.

„România este stat membru al Uniunii Europene, iar respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate.

Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat.”, arată

Argumentele președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat că intenționează să inițieze, în luna ianuarie, un referendum în cadrul corpului magistraților, cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”

Imediat după declarațiile lui , experții juridici și analiștii politici au avertizat că un astfel de referendum ar putea crea tensiuni inutile și ar putea fi interpretat ca o încercare de a influența independența sistemului judiciar.