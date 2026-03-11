Gazetarul Cristian Tudor Popescu a povestit cum demina armata iraniană câmpurile în războiul cu Irakul din anii ’80, pentru a ilustra cât de sângeros e regimul iranian. Între timp, președintele american Donald Trump „minte, minte, minte” despre cum controlează el operațiunile din Iran și cum „vă sparg, să moară mama, vă termin!”, când e evident că Gărzile Revoluționare Iraniene sunt în continuare înarmate, iar Strâmtoarea Ormuz, de importantă strategică, e în continuare blocată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cât de atroce e regimul ayatollahilor din Iran

„Doamnă Chiriac, regimul n-a plecat nicăieri, poate doar în visele umede ale domnului Trump, pe care mi-e transmite a doua zi. Are cine să conducă acolo operațiuni militare, că nu le conducea Mojtaba Khamenei, le conduc Gardienii Revoluției și toți generalii ăia sângeroși ai iranienilor.

În vreme ce domnul Trump spune cât de dărâmați sunt iranienii, valuri de rachete balistice și de drone cad în continuare asupra Qatarului, asupra Bahreinului, asupra Kuweitului, asupra Emiratelor Arabe Unite, după cum vedeți, ca să nu mai vorbim de Israel, unde se trimit adevărate tsunami-uri de bombe din astea aeriene de către Iran.

Deci nici vorbă ca Iranul să cedeze vreun moment. Domnul Trump are o carență cultural-ideologică. Nu înțelege un lucru, nu-i cunoaște și nu pricepe, n-are destulă cultură, cunoaștere ca să înțeleagă ce înseamnă niște fanatici religioși.

Deci, știți dumneavoastră cum deminau iranienii, înainte să vină armata, în câmpurile din fața armatei, în războiul cu Irakul din anii ’80? Deminau așa: luau niște tineri, chiar și adolescenți, nu soldați, că nu-și sacrificau, nu-și pierdeau soldații antrenați, le puneau o panglică verde sau neagră, nu mai știu, pe cap, pe care scria un fel de scrisoare, de recomandare pentru Allah, ca să le dea un loc mai bun în rai. Și acești tineri se duceau și deminau. Adică, pop, poc, muf! Așa deminau ei. Și se mai alegeau ceva oscioare dintre ei”, a explicat gazetarul, pentru B1 TV.

CTP: Trump minte, minte, minte

„Vă dați seama cu cine au de-a face americanii. Deci acești fanatici religioși pe care i-am văzut plângând cu miile pe străzi la moartea lui Khamenei, ăștia nu jucau teatru, doamnă Chiriac. Ăștia sunt mulți și sunt inși care pot fi decapitați și merg înainte la atac, așa decapitați cum sunt.

Asta nu înțelege domnul Trump, cu cine să confruntă.

Și în schimb, , că asta e regula lui principală, să mintă în fiecare zi cât mai gogonat și să nu se oprească vreun moment. Asta trebuie să faci, când ești . Și acum ne spune ce ați auzit, ne spune că ”ia-l de pe mine, că-l omor!”. Asta este filozofia lui Trump acum. Adică iranienii rânjesc în gingii când ăla secretarul pe energie american declară că a trecut un petrolier escortat de marina Navy americană pe acolo și ăștia, iranieni, zic: ”da? poate pe Playstation!”. Da? Și așa e. Pentru că nu vor ceda Strâmtoarea Ormuz. În ciuda amenințărilor de fanfaron, de alazon ale lui Trump: ”vă sparg, să moară mama, vă termin!”. Uite că nu-i sparge și nici nu-i termină și Strâmtoarea Ormuz e blocată în continuare”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.