B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)

Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 21:59
Cât de atroce e regimul în Iran. Explicații șocante date de CTP: „Asta nu înțelege Trump. În schimb, minte, minte, minte” (VIDEO)
Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cât de atroce e regimul ayatollahilor din Iran
  2. CTP: Trump minte, minte, minte

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a povestit cum demina armata iraniană câmpurile în războiul cu Irakul din anii ’80, pentru a ilustra cât de sângeros e regimul iranian. Între timp, președintele american Donald Trump „minte, minte, minte” despre cum controlează el operațiunile din Iran și cum „vă sparg, să moară mama, vă termin!”, când e evident că Gărzile Revoluționare Iraniene sunt în continuare înarmate, iar Strâmtoarea Ormuz, de importantă strategică, e în continuare blocată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cât de atroce e regimul ayatollahilor din Iran

„Doamnă Chiriac, regimul n-a plecat nicăieri, poate doar în visele umede ale domnului Trump, pe care mi-e transmite a doua zi. Are cine să conducă acolo operațiuni militare, că nu le conducea Mojtaba Khamenei, le conduc Gardienii Revoluției și toți generalii ăia sângeroși ai iranienilor.

În vreme ce domnul Trump spune cât de dărâmați sunt iranienii, valuri de rachete balistice și de drone cad în continuare asupra Qatarului, asupra Bahreinului, asupra Kuweitului, asupra Emiratelor Arabe Unite, după cum vedeți, ca să nu mai vorbim de Israel, unde se trimit adevărate tsunami-uri de bombe din astea aeriene de către Iran.

Deci nici vorbă ca Iranul să cedeze vreun moment. Domnul Trump are o carență cultural-ideologică. Nu înțelege un lucru, nu-i cunoaște și nu pricepe, n-are destulă cultură, cunoaștere ca să înțeleagă ce înseamnă niște fanatici religioși.

Deci, știți dumneavoastră cum deminau iranienii, înainte să vină armata, în câmpurile din fața armatei, în războiul cu Irakul din anii ’80? Deminau așa: luau niște tineri, chiar și adolescenți, nu soldați, că nu-și sacrificau, nu-și pierdeau soldații antrenați, le puneau o panglică verde sau neagră, nu mai știu, pe cap, pe care scria un fel de scrisoare, de recomandare pentru Allah, ca să le dea un loc mai bun în rai. Și acești tineri se duceau și deminau. Adică, pop, poc, muf! Așa deminau ei. Și se mai alegeau ceva oscioare dintre ei”, a explicat gazetarul, pentru B1 TV.

CTP: Trump minte, minte, minte

„Vă dați seama cu cine au de-a face americanii. Deci acești fanatici religioși pe care i-am văzut plângând cu miile pe străzi la moartea lui Khamenei, ăștia nu jucau teatru, doamnă Chiriac. Ăștia sunt mulți și sunt inși care pot fi decapitați și merg înainte la atac, așa decapitați cum sunt.

Asta nu înțelege domnul Trump, cu cine să confruntă.

Și în schimb, minte, minte, minte, că asta e regula lui principală, să mintă în fiecare zi cât mai gogonat și să nu se oprească vreun moment. Asta trebuie să faci, când ești un mincinos profesionist. Și acum ne spune ce ați auzit, ne spune că ”ia-l de pe mine, că-l omor!”. Asta este filozofia lui Trump acum. Adică iranienii rânjesc în gingii când ăla secretarul pe energie american declară că a trecut un petrolier escortat de marina Navy americană pe acolo și ăștia, iranieni, zic: ”da? poate pe Playstation!”. Da? Și așa e. Pentru că nu vor ceda Strâmtoarea Ormuz. În ciuda amenințărilor de fanfaron, de alazon ale lui Trump: ”vă sparg, să moară mama, vă termin!”. Uite că nu-i sparge și nici nu-i termină și Strâmtoarea Ormuz e blocată în continuare”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Tags:
Citește și...
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
Externe
Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Externe
O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Externe
Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Externe
Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Externe
Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Externe
Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
Război în Orientul Mijlociu. Senatorii democrați se tem că Trump ar putea trimite trupe în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Senatorii democrați se tem că Trump ar putea trimite trupe în Iran
Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE
Externe
Donald Trump pus în pericol. Secret Service anchetează un incident de securitate la Casa Albă UPDATE
Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
Externe
Om sau inteligență artificială? Cum îți dai seama cine îți răspunde de fapt online
Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului
Externe
Turcia se teme că războiul din Iran s-ar putea extinde în toată regiunea. Sultanul Erdogan cere oprirea conflictului
Ultima oră
21:54 - Un elev din Brăila ajunge în fața instanței pentru tentativă de omor. Ce s-a întâmplat în ziua atacului cu maceta
21:52 - Ioana Grama a explicat situația din familia sa: De ce primește fostul soț mai mult ajutor decât ea
21:27 - Ce a remarcat CTP la discursul de azi al președintelui Nicușor Dan: „De salutat așa ceva!” (VIDEO)
21:18 - Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
21:14 - Polițiștii rutieri au aplicat 160 de sancțiuni într-o singură zi în București. Cum au demonstrat polițiștii importanța centurii de siguranță (FOTO)
20:59 - Ce spune CTP despre echipamentele militare pe care SUA vor să le aducă în România: Trebuie să ne asumăm, Dumnezeului!, în sfârșit asta. Nu se mai poate să stăm băgați la coteț! (VIDEO)
20:40 - O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
20:37 - CTP, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: George Simion a arătat că ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân, este Putin, nu Trump (VIDEO)
20:36 - Autoritățile locale cer interzicerea jocurilor de noroc în Sectorul 3. Ce motive invocă administrația pentru această decizie
20:13 - De ce AUR n-a votat solicitarea CSAT. Simion: „Multe lucruri nu se aliniază” (VIDEO)