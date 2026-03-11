Gazetarul Cristian Tudor Popescu a afirmat miercuri, pentru B1 TV, că echipamentele pe care americanii vor să le aducă în România nu sunt defensive și nu contribuie la apărarea României, cum a declarat președintele Nicușor Dan. Totuși, e bine că le primim deoarece „toată lumea e în flăcări acum” și trebuie să luăm decizii, nu mai putem „să stăm băgați la coteț”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP, despre echipamentele pe care SUA vor să le aducă în România

„Domnul președinte Nicușor Dan a simțit nevoia să ne asigure tot timpul că sunt arme defensive. Vai, nu care cumva să fim implicați! Nu sunt defensive, doamnă Laura Chiriac. Nu e adevărat! Avioanele de realimentare, avioanele cisternă, alimentează avioane de luptă. Aceste echipamente și aceste avioane nu au fost trimise aici pentru protecția României, cum ne spune domnul Nicușor Dan, că România e mai sigură acum. Nu e nici mai sigură, nici mai nesigură.

Acestea au fost trimise pentru susținerea atacului Statelor Unite asupra Iranului, ca să fim foarte limpezi. Acolo se folosește combustibilul din cisternele aeriene de realimentare.

Dar trebuie să ne asumăm, Dumnezeului!, în sfârșit asta. Toată lumea e în flăcări acum. Nu se mai poate să ne fie frică și de umbra noastră, să încercăm în continuare să stăm băgați la coteț într-o astfel de situație. Trebuie să iei decizii! Trebuie să-ți asumi acum! Nu se poate altfel”, a explicat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Ce afirmase Nicușor Dan despre armele pe care americanii vor să le aducă în România

După ședința CSAT în care a fost aprobată solicitarea americanilor, președintele Nicușor Dan a insistat că e vorba strict de echipamente defensive.

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. (…)

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură”, președintele Nicușor Dan, după ședința CSAT.

A urmat apoi votul în Parlament. cu 272 de voturi „pentru”, 18 „contra” și 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.