Zeci de români au crezut că au dat lovitura atunci când au văzut o ofertă de nerefuzat pentru o vacanță în Zanzibar. În total, au fost încasați aproximativ 73.000 de euro pentru un sejur pe insula africană, sejur care nu a avut niciodată loc în realitate. În acest caz, a fost deschis un dosar penal care a ajuns în instanță pentru soluționare, a informat joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Potrivit sursei citate, procurorul de caz a finalizat cercetările în având ca obiect săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată şi s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat persoană fizică şi a unei persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată pentru 33 de acte materiale.

Totul a început încă din luna decembrie a anului 2023. Inculpații a postat o anunț pe o pagină de Instagram, și pe site-ul unei firme, despre organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania. Doritorii, au început să le trimită pentru vacanța care, în realitate, nu a mai avut niciodată loc.

„La data de 12.12.2023, inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web aparţinând inculpatului persoană juridică, în care era anunţată organizarea unei excursii în Zanzibar, Tanzania, în perioada 27 decembrie 2024 – 9 ianuarie 2025. Ulterior, inculpaţii, au încheiat contracte de prestări servicii turistice şi au emis facturi fiscale în numele persoanei juridice, prin care au indus şi menţinut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reuşit să le determine să transfere în conturile lor sume semnificative de bani în valoare totală de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.172,574 Euro) pentru o excursie pe care nu au pregătit-o, neexistând vreodată intenţia reală ca aceasta să fie organizată”, au precizat reprezentanții Judecătoriei Satu Mare, potrivit .

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Satu Mare.