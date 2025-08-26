Cercetătorii descoperă tot mai multe cazuri în care mâncarea poate modifica felul în care acționează medicamentele. Uneori combinația poate amplifica efectul lor, alteori îl poate reduce semnificativ, cu consecințe asupra sănătății pacienților.

Un caz recent a fost raportat în India, unde un bărbat de 46 de ani a fost internat în spital după ce a consumat sildenafil, cunoscut sub denumirea comercială Viagra.

Deși a respectat doza recomandată, combinația cu suc de rodie a generat o reacție extrem de puternică. au intervenit de urgență și i-au recomandat să evite această asociere în viitor.

Acesta nu este un caz izolat. Grapefruitul este recunoscut de zeci de ani pentru abilitatea sa de a intensifica efectele unor precum statinele, antihipertensivele sau antiviralele.

Fără enzima care metabolizează aceste medicamente, concentrațiile din organism cresc și pot deveni toxice. „Fără această enzimă, medicamentele rămân mai mult timp în organism și concentrațiile pot deveni foarte toxice”, a explicat Maria da Graca Campos, specialistă la Universitatea din Coimbra, pentru , preluat de către G4Food.

Nu toate interacțiunile generează reacții exagerate. Anumite alimente pot reduce eficiența tratamentului. Fibrele din legumele sau cerealele bogate pot diminua absorbția unor medicamente, iar vitamina K din legumele verzi scade eficiența anticoagulantului warfarină.

„Mănânci mult mai multe legume verzi decât mine? Doctorul probabil îți va crește doza de warfarină, pentru a contracara efectul legumelor cu frunze verzi”, a spus Patrick Chan, profesor de farmacie la Western University of Health Sciences, potrivit surselor citate.

De asemenea, alimentele fermentate sau brânzeturile maturate pot fi periculoase pentru pacienții care urmează tratamente cu inhibitori de monoaminoxidază (MAOI), provocând creșteri bruște ale tensiunii arteriale.

Herboristeria și suplimentele naturale pot prezenta riscuri. Infuziile de anghinare, turmericul, suplimentele din alge sau extractul de sunătoare au fost raportate ca având interacțiuni cu tratamentele pentru cancer, diabet sau anxietate. În anumite situații, aceste combinații au provocat toxicitate hepatică severă.

„Este foarte, foarte important ca oamenii să înțeleagă că plantele pot cauza multe interacțiuni”, avertizează Maria, potrivit aceleiași surse.