B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști

Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 22:04
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști

Cercetătorii descoperă tot mai multe cazuri în care mâncarea poate modifica felul în care acționează medicamentele. Uneori combinația poate amplifica efectul lor, alteori îl poate reduce semnificativ, cu consecințe asupra sănătății pacienților.

Cuprins:

  • Cazuri surprinzătoare și interacțiuni neașteptate cu mâncarea
  • Când mâncarea reduce efectul tratamentului
  • Plantele și suplimentele – un risc adesea ignorat

Cazuri surprinzătoare și interacțiuni neașteptate cu mâncarea

Un caz recent a fost raportat în India, unde un bărbat de 46 de ani a fost internat în spital după ce a consumat sildenafil, cunoscut sub denumirea comercială Viagra.

Deși a respectat doza recomandată, combinația cu suc de rodie a generat o reacție extrem de puternică. Medicii au intervenit de urgență și i-au recomandat să evite această asociere în viitor.

Acesta nu este un caz izolat. Grapefruitul este recunoscut de zeci de ani pentru abilitatea sa de a intensifica efectele unor medicamente precum statinele, antihipertensivele sau antiviralele.

Fără enzima care metabolizează aceste medicamente, concentrațiile din organism cresc și pot deveni toxice. „Fără această enzimă, medicamentele rămân mai mult timp în organism și concentrațiile pot deveni foarte toxice”, a explicat Maria da Graca Campos, specialistă la Universitatea din Coimbra, pentru BBC, preluat de către G4Food.

Când mâncarea reduce efectul tratamentului

Nu toate interacțiunile generează reacții exagerate. Anumite alimente pot reduce eficiența tratamentului. Fibrele din legumele sau cerealele bogate pot diminua absorbția unor medicamente, iar vitamina K din legumele verzi scade eficiența anticoagulantului warfarină.

„Mănânci mult mai multe legume verzi decât mine? Doctorul probabil îți va crește doza de warfarină, pentru a contracara efectul legumelor cu frunze verzi”, a spus Patrick Chan, profesor de farmacie la Western University of Health Sciences, potrivit surselor citate.

De asemenea, alimentele fermentate sau brânzeturile maturate pot fi periculoase pentru pacienții care urmează tratamente cu inhibitori de monoaminoxidază (MAOI), provocând creșteri bruște ale tensiunii arteriale.

Plantele și suplimentele – un risc adesea ignorat

Herboristeria și suplimentele naturale pot prezenta riscuri. Infuziile de anghinare, turmericul, suplimentele din alge sau extractul de sunătoare au fost raportate ca având interacțiuni cu tratamentele pentru cancer, diabet sau anxietate. În anumite situații, aceste combinații au provocat toxicitate hepatică severă.

„Este foarte, foarte important ca oamenii să înțeleagă că plantele pot cauza multe interacțiuni”, avertizează Maria, potrivit aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Externe
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Eveniment
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
Eveniment
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Externe
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Eveniment
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Eveniment
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Externe
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Mai multe școli din țară, încă în șantier. Sute de mii de elevi nu știu unde vor face cursurile, din septembrie
Eveniment
Mai multe școli din țară, încă în șantier. Sute de mii de elevi nu știu unde vor face cursurile, din septembrie
Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante
Eveniment
Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Eveniment
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Ultima oră
22:56 - Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
22:54 - Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
22:41 - Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
22:38 - Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
22:27 - O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
22:13 - Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
22:07 - Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
21:40 - Ucraina anunță relaxarea legii marțiale: bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara
21:35 - Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
21:14 - Aniversare inedită pentru o adolescentă de 15 ani, din Mexic. Cum a petrecut tânăra, după ce prietenii au uitat de ea