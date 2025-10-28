B1 Inregistrari!
Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor

Elena Boruz
28 oct. 2025, 15:56
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce greșeli fac majoritatea românilor când încearcă să economisească
  2. Pot aplica metoda „Round-up” și la cumpărăturile online?

Timpul în care trebuia să te lupți cu tine însuți de fiecare dată când treceai pe lângă o vitrină tentantă a apus. Astăzi, soluțiile de economisire nu mai țin doar de voință, ci mai ales de automatizare și mici trucuri de organizare. Vestea bună este că oricine poate ajunge să pună bani deoparte fără efort, indiferent de nivelul veniturilor. Secretul nu e să câștigi mai mult, ci să fii mai deștept cu ceea ce ai deja.

Unul dintre cele mai eficiente principii este să inversezi ecuația: în loc de Venit – Cheltuieli = Economii (ceea ce, sincer, de multe ori lasă rezultatul zero), încearcă: Venit – Economii = Cheltuieli. Practic, imediat ce ți-a intrat salariul, transferă automat o sumă fixă (fie și 5-10% din venit) într-un cont de economii separat. Nu trebuie să simți lipsa banilor, e suficient să îi pui deoparte înainte să apuci să te gândești la ei. Asta înseamnă, de fapt, să pui bani deoparte fără efort.

Ce greșeli fac majoritatea românilor când încearcă să economisească

Oamenii de rând, copleșiți de crize și scumpiri, fac adesea aceeași greșeală: încearcă să economisească din ce le rămâne la finalul lunii. Așa cum am menționat, de cele mai multe ori, nu rămâne nimic sau suma e nesemnificativă. Psihologia din spatele banilor este clară: dacă banii sunt la dispoziția ta, îi vei cheltui.

O altă greșeală uriașă este renunțarea la cumpărăturile mici, dar frecvente, cum ar fi cafeaua zilnică. Deși pare un sacrificiu minor, dacă nu e însoțită de o strategie clară, această decizie este, de multe ori, abandonată după doar câteva săptămâni. Mai eficient este să apelezi la instrumente bancare de tipul „Round-up” sau rotunjire. Aceste funcționalități, disponibile la tot mai multe bănci din România, rotunjesc automat fiecare plată pe care o faci (de exemplu, o cumperi de 9,3 lei, iar diferența până la 10 lei, adică 0,7 lei, se duce automat în pușculița ta digitală). La finalul lunii, vei fi surprins de cât de mulți bani s-au adunat, fără să depui niciun efort conștient.

Pot aplica metoda „Round-up” și la cumpărăturile online?

Tehnologia ne permite astăzi să fim economi chiar și atunci când facem shopping online. Majoritatea instrumentelor de economisire automată funcționează indiferent dacă folosești cardul fizic sau plătești direct de pe telefon. Mai mult, o metodă la fel de comodă este să îți organizezi plățile recurente. Fii atent la abonamentele pe care nu le folosești. Un studiu recent arăta că românii plătesc în medie pentru cel puțin 3-4 abonamente la servicii de streaming sau aplicații, multe dintre ele nefolosite. Sumele par mici, dar adunate pot reprezenta un procent important din buget.

