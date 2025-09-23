TikTok a devenit o adevărată sursă de inspirație atunci când vine vorba de și obiceiuri de viață, însă nu toate au susținere științifică. În cazul fibermaxxing, lucrurile stau diferit. Acest trend presupune din alimentația zilnică, uneori chiar peste cantitatea recomandată.

Fenomenul a început cu videoclipuri virale, printre care și cele postate de creatoarea „Impamibaby”, care și-a arătat mesele bogate în semințe de chia, fructe de pădure sau goji. Ea susține că această schimbare i-a redus balonarea și i-a îmbunătățit digestia. Rezultatul? Hashtag-ul #fibermaxxing a strâns deja milioane de vizualizări pe platformă.

De ce sunt fibrele atât de importante

Conform ghidurilor oficiale de nutriție, un adult ar trebui să consume zilnic între 22 și 34 de grame de fibre. Realitatea este că marea majoritate nu reușește să atingă aceste valori: peste 90% dintre femei și aproape toți bărbații se află sub limita recomandată.

Această lipsă are consecințe serioase. Printre cele mai frecvente se numără constipația, riscul crescut de boli de inimă, diabet de tip 2 și chiar cancer colorectal. Nu întâmplător, medicii atrag atenția asupra consumului zilnic de fibre de zeci de ani.

„Fibrele sunt o recomandare clasică în nutriție. Mesajul nu s-a schimbat de zeci de ani: avem nevoie de ele zilnic”, subliniază dr. Kyle Staller, gastroenterolog și profesor la Harvard Medical School, citat de

Ce tipuri de fibre există și cum acționează ele

Specialiștii disting două mari categorii:

Fibrele solubile , care se dizolvă în apă și formează un gel ce contribuie la scăderea colesterolului și la reglarea glicemiei. Surse: ovăz, mere, citrice, banane, morcovi, fasole și psyllium.

Fibrele insolubile, care accelerează tranzitul intestinal și previn constipația. Se găsesc în cereale integrale, tărâțe, nuci, cartofi sau conopidă.

Ideal este un echilibru între cele două tipuri, deoarece un aport exagerat dintr-o singură categorie poate duce la balonare sau disconfort digestiv.

Ce spun studiile despre fibermaxxing

Beneficiile fibrelor nu se rezumă doar la digestie. Cercetările arată că un consum adecvat are efecte pozitive pe mai multe planuri:

scade riscul de cancer de colon;

favorizează dezvoltarea unui microbiom intestinal sănătos;

ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare și a diabetului;

stabilizează glicemia și previne fluctuațiile bruște ale zahărului din sânge;

oferă sațietate pe termen lung, sprijinind procesul de slăbire;

protejează împotriva complicațiilor constipației;

ar putea chiar să îmbunătățească starea psihică, prin legătura intestin – creier.

Astfel, fibermaxxing se dovedește mai mult decât un trend: este o strategie nutrițională validată de știință.

Cum poți adopta fibermaxxing în siguranță

Medicii recomandă prudență: o creștere bruscă a aportului de fibre poate provoca balonare sau dureri abdominale. Cel mai bine este să faci schimbările treptat:

adaugă fructe sau semințe la micul dejun;

alege pâine integrală în loc de pâine albă;

consumă multe lichide, pentru ca fibrele să acționeze corect;

alternează sursele de fibre pentru diversitate;

folosește suplimente doar dacă este nevoie, dar fără să renunți la alimentele integrale, care oferă și vitamine sau antioxidanți.

Este fibermaxxing doar o modă trecătoare?

Deși a fost popularizat de TikTok, acest obicei nu este o invenție nouă, ci o readucere în atenție a unor recomandări medicale clasice. Diferența este că acum informația circulă rapid și capătă atractivitate în rândul tinerilor.

Pe scurt, fibermaxxing este un trend cu adevărat util, deoarece combină popularitatea rețelelor sociale cu sfaturi validate de medici. Spre deosebire de alte diete „miraculoase”, acest obicei simplu chiar îți poate îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții.