Cum se cere Klaus Iohannis pe funcție europeană? Radu Miruță (USR): Pe românul nostru nu îl prea ajută nici vocea, nici talentul (VIDEO)

Deputatul USR, Radu Miruță, a comentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, , despre functiile de la varful UE. a sugerat că ar dori și el o funcție „europeană”.

„Pe românul nostru nu prea îl ajută nici vocea, nici talentul”

„Noi ne bucurăm să ajungă un român, dar pe românul nostru nu prea îl ajută nici vocea, nici talentul. Aia e principala problem, că degeaba îl susținem că începe acolo să ne scadă din credit când mergem cu dumnealui la podium. A participat președintele, astăzi, la evenimentul ăsta din Parlamentul European. M-am uitat și eu și are un titlu, așa, destul de semnificativ “This is Europe”, și mă întrebam în timp ce mă uitam “Where is Romania?” Unde e România în povestea asta, pentru că se întâmplă niște lucruri în Uniunea Europeană, sunt luate niște decizii la nivel european, care încep să aibă consecințe în România”, a spus Radu Miruță.

„Asta ar fi trebuit să facă președintele”

„Unde este România în momentul în care se iau aceste decizii? Ce ne spune nouă președintele? Cum joacă președintele acolo? Ce avantaj se întoarce României? Cum influențează România niște criterii, astfel încât rezultatele să fie benefice contextului României?

Pentru că asta ar fi trebuit să facă președintele.

Eu sunt în Parlament de 3 ani și jumătate și în acest mandat, președintele Iohannis nu a venit niciodată în Parlament. Poate ar trebui să vină în Parlamentul României, să ne spună nouă niște lucruri. Nu poți să n-ai nicio legătură cu Parlamentul.

E o chestiune publică, în acest mandat, președintele Iohannis nu a călcat în Parlament”, a mai precizat deputatul USR.