Daniel Funeriu: Statul a eșuat în a livra educația elevilor, a eșuat și acum în a-i evalua. Când vorbim de 50.000 de copii a căror notă la Bacalaureat a fost greșită, vorbim de un fenomen de masă care nu poate fi acceptat (VIDEO)

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a susținut vineri, pentru B1 TV, că statul român a eșuat în a livra educație copiilor, iar acum a eșuat și în evaluarea lor. Declarația vine în contextul în care, după analiza celor aproximativ 56.000 de contestaţii depuse după examenul de Bacalaureat, au fost modificate notele pentru circa 53.000 de lucrări. Este vorba despre un fenomen în masă și o situație inacceptabilă, a afirmat fostul ministru. Funeriu a insistat, totodată, că decidenții pun prea mult accent pe schimbarea procedurilor, când ar trebui să fie atenți la formarea și pregătirea profesorilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Daniel Funeriu, analiză după rezultatele finale de la Bacalaureat. Cum a eșuat statul

„Noi ne concentrăm pe proceduri: să fie doi corectori, să fie trei corectori, să fie corectori informatici… Să ne focalizăm pe oameni, nu pe proceduri! Oamenii de calitate, corectorii de calitate, profesorii de calitate nu vor greși sau vor greși de o manieră nesemnificativă. E foarte bine să-i pedepsim pe cei care greșesc, dar e și mai bine să-i formăm. Eu nu cred că un profesor merge și… cum să spun… are el chef să comită greșeli la evaluare. Ei greșesc pentru că nu sunt suficient formați. Mi-aș forma un corp de corectori de elită pe care an de an i-aș forma pentru acestă chestiune. Deci, subliniez: focalizare pe oameni, pe calitatea umană, nu pe proceduri, că indiferent cât de bune sunt procedurile, dacă avem oameni slab pregătiți rezultatele vor fi slabe”, a declarat Daniel Funeriu, pentru B1 TV.

Fostul ministru le-a dat apoi un sfat elevilor: „Dragii mei, lumea care vă așteaptă este o lume mult mai concurențială decât lumea părinților voștri. Un ministru englez a spus o chestiune extraordinară: dacă copiii noștri nu vor învăța așa cum învață copiii chinezilor, vor trebui să lucreze cum astăzi lucrează părinții acelor copii chinezi. Lumea înspre care ne îndreptăm, de peste 20 de ani, când copiii de azi vor fi în plină maturitate, va fi una extrem de concurențială. Un elev care e foarte bun, chiar dacă pierde 0,1 punct, tot va avea o notă foarte mare. Învățați extrem de bine și de atent pentru a nu fi în situația în care depindeți de subiectivismul unui corector”.

După analiza celor aproximativ 56.000 de contestaţii, au fost modificate notele pentru circa 53.000 de lucrări. În 16 situaţii, modificările au fost între trei şi patru puncte. Funeriu a comentat astfel: „Aceste lucruri nu trebuie să se întâmple, asta este foarte limpede. Dar aceste lucruri nu vor fi corectate dacă doar schimbăm proceduri, trebuie să formăm oameni, să avem un corp de elită a celor care corectează, trebuie să-i plătim corespunzător”.

Fostul ministru Daniel Funeriu a vorbit apoi despre dublul eșec al statului român în raport cu proprii săi copii:

„Asta e marea problemă: noi mereu inventăm și reinventăm proceduri. Nu știu ce are de gând (ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu) din punct de vedere tehnic, dar omul sfințeste locul. Să ne focalizăm pe oameni, nu mereu să venim cu proceduri noi.

E inacceptabil ca viitorul unui copil să depindă de acuratețea cu care un om corectează. Asta nu e acceptabil, chiar dacă e un singur copil, nu trebuie să fie 16 sau 50.000.

Când vorbim de 50.000 de copii a căror notă a fost greșită, vorbim de un fenomen de masă care nu poate fi acceptat. Ăsta e un eșec al statului față de copii.

Statul nu și-a făcut datoria față de copiii săi. Statul nostru nu și-a făcut datoria față de copii nici când le-a livrat educația pentru că, nefăcând lucrurile care treuiau făcute acum 10 ani… Vă dau un exmeplu: de acum 10 ani scrie în lege că Ministerul trebuie să facă o bibliotecă școlară virtuală și să pregăteacă profesorii. 10 ani nu s-a făcut nimic și ne-a prins pandemia nepregătiți. Statul a eșuat în a livra educația copiilor, a eșuat și acum în a-i evalua. Trebuie să revedem extrem de serios și foarte riguros ce se întâmplă. Doar cu schimbarea procedurilor nu vom schimba nimic”.