Mulți dintre noi credem că sănătatea dentară înseamnă dinți fără carii și un zâmbet estetic. În realitate, gingiile și țesuturile care susțin dinții joacă un rol esențial în menținerea sănătății întregului organism, iar afecțiunile gingivale, boala parodontală sau edentația (lipsa dinților) pot fi legate de infarct, diabet sau chiar Alzheimer.

Invitată la B1 TV, Dr. Anamaria Ghiurcă, medic specialist în Parodontologie în cadrul clinicilor , a explicat de ce boala parodontală este mai mult decât o problemă locală și cum inflamația cronică din cavitatea orală poate fi asociată cu afecțiuni serioase, precum diabetul, bolile cardiovasculare sau chiar tulburările neurologice.

Totul pornește de la placa bacteriană

Parodontoza, cunoscută popular și ca boala parodontală, este una dintre cele mai răspândite afecțiuni dentare la nivel global. Evoluează lent, fără durere în stadiile incipiente, și tocmai de aceea este adesea ignorată până când devine severă.

Cauza principală a bolii parodontale este placa bacteriană. Dacă nu este îndepărtată eficient prin periaj zilnic, aceasta se mineralizează și formează tartrul, un depozit dur care aderă pe suprafața dinților și provoacă inflamarea gingiei.

Inițial apare gingivita, adică gingia devine roșie, umflată, sângerează la periaj. Netratată, inflamația avansează către parodontită, afectând osul și ligamentele care susțin dinții.

„Este o percepție incompletă să credem că sănătatea orală înseamnă doar lipsa cariilor. Cavitatea orală este o poartă de intrare în organism, iar atunci când există o infecție cronică, cum este boala parodontală, nu mai vorbim doar despre o problemă locală, ci despre o inflamație care poate influența întregul organism”, explică Dr. Anamaria Ghiurcă.

Legătura dintre parodontită și bolile cardiovasculare

Tot mai multe studii arată că inflamația din cavitatea orală poate influența sănătatea vaselor de sânge. Potrivit cercetărilor, bacteriile din gură pot ajunge în sânge și declanșa procese inflamatorii care favorizează dezvoltarea bolii aterosclerotice, care include infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral.

„ , care a analizat literatura de specialitate, a arătat că boala parodontală este asociată cu o creștere de 19% a riscului de boli cardiovasculare. Această creștere este de aproximativ 44% la persoanele sub 65 de ani„, precizează Dr. Anamaria Ghiurcă.

Mecanismul este explicabil. În parodontită se formează pungi parodontale adânci, în care bacteriile se înmulțesc nestingherit. În plus, diverse intervenții la nivelul gingiilor pot permite bacteriilor din cavitatea orală să ajungă în circulația sanguină, fenomen numit bacteriemie. Odată ajunse în sânge, ele pot declanșa inflamații la nivelul pereților vasculari și pot contribui la formarea unor depozite de grăsime care blochează arterele și duc la infarct sau accident vascular cerebral.

Studiile arată, de asemenea, că ADN-ul bacterian oral a fost identificat în plăcile de aterom, iar nivelurile crescute de fibrinogen și proteina C reactivă – markeri ai inflamației – sunt comune atât parodontitei, cât și bolilor cardiovasculare.

Concluzia este clară: sănătatea gingiilor și sănătatea inimii sunt strâns legate.

Diabetul și parodontita – o relație în ambele sensuri

Dacă vorbim despre diabet, relația cu boala parodontală este chiar mai directă și bidirecțională. Diabetul favorizează apariția și agravarea parodontitei, iar inflamația gingivală poate îngreuna controlul glicemiei.

„Un nivel crescut al zahărului din sânge afectează circulația la nivel gingival și reduce capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile. În același timp, inflamația cronică din parodontită crește rezistența la insulină și poate duce la fluctuații glicemice”, explică Dr. Anamaria Ghiurcă, medic specialist Parodontologie în clinicile DENT ESTET.

Vestea bună este că tratarea corectă a bolii parodontale poate contribui la îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții cu diabet.

Boala parodontală și riscul pentru sănătatea creierului

Impactul bolii parodontale nu se oprește la inimă și metabolism. Inflamația cronică joacă un rol și în bolile neurodegenerative.

Cercetările recente sugerează că inflamația cronică din organism poate contribui la procesele degenerative care apar în afecțiuni precum Alzheimer sau demența. Astfel, anumite bacterii orale au fost identificate în țesuturile cerebrale ale pacienților cu Alzheimer.

„Sângerarea gingivală nu este normală. Poate fi primul semn al inflamației și ar trebui tratată ca un semnal de avertizare”, atrage atenția Dr. Anamaria Ghiurcă.

Laserul stomatologic, soluția pentru tratarea bolii parodontale

Stomatologia modernă oferă astăzi soluții eficiente și minim invazive pentru tratarea bolii parodontale.

În clinicile DENT ESTET, sunt mai precise și mai confortabile pentru pacient. Laserul stomatologic acționează cu precizie în pungile parodontale, eliminând țesutul infectat fără a afecta zonele sănătoase din jur.

Față de instrumentarul clasic, laserul oferă o experiență mult mai confortabilă, iar pentru anumite proceduri elimină complet nevoia de anestezie. Recuperarea este mai rapidă, iar riscul de infecție post-tratament este redus.

„În cadrul clinicilor DENT ESTET, utilizăm cele mai performante lasere existente la nivel mondial, care asigură tratamente minim-invazive, reduc semnificativ durerea și numărul de vizite la medicul stomatolog. În anumite proceduri, putem elimina complet nevoia de anestezie”, subliniază Dr. Anamaria Ghiurcă.

Prevenția – cel mai eficient tratament

Indiferent cât de avansată este tehnologia de tratament, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a evita complicațiile bolii parodontale.

Măsurile pe care le putem lua fiecare dintre noi sunt simple, dar extrem de importante:

periaj corect de două ori pe zi

folosirea aței dentare și a dușului bucal

igienizare profesională la fiecare șase luni

control stomatologic periodic

„În stomatologia modernă vorbim tot mai mult despre legătura dintre sănătatea orală și cea generală. Luna martie aduce în prim-plan, la nivel global, importanța sănătății orale, prin marcarea pe 20 martie a Zilei Mondiale a Sănătății Orale. Este un moment potrivit să ne reamintim cât de importantă este prevenția, dar și cât de necesară rămâne educația continuă în acest domeniu. La DENT ESTET, vorbim mereu despre prevenție, pentru că un zâmbet sănătos începe cu educație și cu grijă constantă. De peste 27 de ani, suntem alături de pacienții noștri pentru a-i sprijini să facă alegeri corecte.”, afirmă Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.