De ce nu este bine să îți setezi mai multe alarme de dimineață? Avertismentul unei asistente

Selen Osmanoglu
17 sept. 2025, 12:14
De ce nu este bine să îți setezi mai multe alarme de dimineață? Avertismentul unei asistente
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Amânarea alarmei
  2. Prea multe alarme
  3. Care este explicația
  4. Ce poți face pentru un somn mai bun

Există două categorii principale de oameni dimineața: cei care își pun o singură alarmă și cei care își pun minim 10, pe care le tot amână până își fac curajul de a se da jos din pat. Dacă și tu faci parte din a doua categorie, iată de ce nu este bun acest obicei! O asistentă medicală a explicat.

Amânarea alarmei

Jordan, o asistentă medicală, a explicat de ce nu este bine să îți pui prea multe alarme de dimineață. Acestea provoacă stres suplimentar și îți vor influența negativ întreaga zi.

„O bună igienă a somnului este o parte importantă a sănătății mele fizice și mentale. Promit că nu aș fi în forma în care mă aflu fără a face niște cercetări serioase în departamentul de somn profund”, a început aceasta, conform Mirror.

În momentul în care sună prima alarmă, ridică-te și începe ziua, îndeamnă femeia, asistentă medicală.

„Nu vă provocați stres fizic și mental suplimentar. Nivelurile excesive de cortizol te fac să crești și să te apăstrezi în greutate. Așa că atunci când sună alarma, este timpul să te ridici. Vei arăta și te vei simți mai bine”, a îndemnat.

Conform acesteia, prin amânarea alarmei îți creezi un disconfort în plus. Astfel, ziua ta va începe cu ceață mentală, stres și întârziere.

Prea multe alarme

Prea multe alarme de dimineață? Ai grijă! Nivelul tău de cortizol va crește. Chiar dacă vei avea câteva minute de somn în plus până la următoarea alarmă, corpul tău va fi mai obosit.

„Dacă ești cineva care setează mai multe alarme – am vești proaste pentru tine. Trezirea cu mai multe alarme în fiecare dimineață întrerupe frecvent ciclul REM”, a avertizat asistenta.

„Acest lucru provoacă de fapt inerție în somn, somnolență crescută, oboseală, schimbări de dispoziție și, de asemenea, crește nivelul de cortizol”, a mai spus aceasta.

„De fiecare dată când se declanșează alarma, ești în acel răspuns de luptă sau fugă. Așa că trezirea așa de mai multe ori dimineața este foarte stresantă. Când alarma sună dimineața – trezește-te”, a adăugat.

Care este explicația

În momentul în care alarmele suna una după alta, faza finală de somn este perturbată semnificativ. Adormi, te trezești, adormi, te trezești și tot așa.

Acest model fragmentat te lasă somnolent și inerția somnului persistă pentru perioade mai lungi. Mai mult, fiecare trezire bruscă declanșează hormoni de stres. O singură alarmă este suficientă și mai blândă cu organismul tău, conform asistentei.

Ce poți face pentru un somn mai bun

Alternativele mai bune pentru trezitul de dimineață se creează în timp prin obiceiuri sănătoase.

Iată ce poți să faci:

  • Începe ziua cu o notă de lumină și evită închiderea completă a perdelelor sau jaluzelelor noaptea;
  • Creează-ți un program de somn: Încearcă să ai aceeași oră de trezire și de culcare în fiecare zi. În weekend, poți avea o diferență de o oră față de orele normale. Acest ritm de consecvență poate reduce rapid acea senzație grea și leneșă a creierului;
  • Încheie seara în liniște: Redu luminile, lasă ecranele luminoase și bucură-te de o activitate discretă. Poate fi cititul, exerciții de întindere sau chiar exerciții de respirație adâncă;
  • Evită consumul de cafea după mijlocul după-amiezii. Îți poate perturba somnul;
  • Limitează consumul de alcool târziu în noapte;
  • Menține un mediu răcoros, liniștit și în mare parte întunecat. Excepția este acel mic spațiu din perdele. Cu ajutorul acestuia, vei întâmpina dimineața mult mai ușor.

De asemenea, în momentul în care te trezești nu uita să primești ziua care urmează cu inima și brațele deschise.

Deschide complet perdelele, bea apă și încorporează 30-60 de secunde de mișcare ușoară. Chiar și o simplă plimbare dintr-o cameră în alta ajută.

