Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi ani de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV

Elena Boruz
10 sept. 2025, 12:31
Flavia Mihășan iubește din nou! După doi ani de singurătate, blondina și-a dat frâu liber sentimentelor și a început o relație cu cunoscutul Andrei Ciobanu.

Odată cu această schimbare în viața ei, asistenta TV a postat un clip pe rețelele de socializare cu ce s-a modificat de când se află într-un cuplu din nou.

Cuprins:

  • Cum s-a schimbat viața Flaviei Mihășan de când are iubit
  • Ce se găsește în frigiderul Flaviei de când formează o relație cu Andrei Ciobanu

Cum s-a schimbat viața Flaviei Mihășan de când are iubit

Frumoasa blondină a povestit în cadrul unui videoclip, pe rețelele de socializare, cum arată noua ei viață. Se pare că ieșirile cu prietena cea mai bună s-au transformat în timp petrecut partenerul ei. De asemenea, și la nivel de vestimentație lucrurile stau diferit.

„1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.

2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.
3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.
4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am”, a spus Flavia Mihășan pe Instagram.

Ce se găsește în frigiderul Flaviei de când formează o relație cu Andrei Ciobanu

În plus, nu numai la nivel de timp și vestimentație au avut loc schimbări, ci și în ceea ce privește conținutul frigiderului. De la câteva alimente „ușoare”, Flavia și-a aprovizionat frigiderul cu altele mult mai complexe.

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări”, a mai spus Flavia Mihășan.

