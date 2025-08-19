De ce să bei apă minerală atunci când ești la dietă? Specialiștii au explicat

Un realizat de cercetătorii de la Spitalul de Neurochirurgie Tesseikai din Japonia a arătat că apa minerală carbogazoasă ajută în .

Cuprins

Ce spune studiul

Ce trebuie să ai în vedere

Ce spune studiul

Consumul de apă minerală poate influența pozitiv modul în care organismul procesează zahărul, contribuind astfel la controlul greutății, arată studiul, conform .

„Apa minerală stimulează organismul și reduce senzația de foame. Bulele se extind în stomac și prelungesc senzația de sațietate”, explică specialiștii japonezi.

Conform acestora, dioxidul de carbon din apă, odată ajuns în sânge, este transformat în bicarbonat de către o enzimă din globulele roșii.

Acest proces duce la un mediu mai alcalin și activează mecanisme ce optimizează metabolizarea zaharurilor.

Ce trebuie să ai în vedere

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează să nu avem așteptări nerealiste în ceea privește apa minerală carbogazoasă. Aceasta poate ajuta, însă nu este o soluție miraculoasă.

„Având în vedere această reducere minimă a glucozei, impactul CO2 din apa carbogazoasă nu este o soluție de sine stătătoare pentru pierderea în greutate. O dietă echilibrată și o activitate fizică regulată rămân componente cruciale ale gestionării durabile a greutății”, a declarat dr. Akira Takahashi, autorul principal al studiului.

De asemenea, specialiștii recomandă alegerea unei ape minerale potrivite nevoilor personale. De exemplu, pentru cei care vor să slăbească, se recomandă apa carbogazoasă bogată în bicarbonat. Persoanele active au nevoie de apă bogată în calciu și magneziu. În schimb, cei cu afecțiuni renale sau tensiune crescută ar trebui să evite apele cu mult sodiu.

Totodată, apa minerală are și unele riscuri. Ea poate balona, poate afecta smalțul dentar din cauza acidității și poate conține urme de plastic dacă este ambalată în sticle nepotrivite.