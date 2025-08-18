Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”

, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români, a povestit cum a reușit să rapid 5 kilograme în doar 5 zile. Artistul a explicat ce alimente consumă și ce reguli respectă pentru a avea rezultate rapide, fără să-și pună sănătatea în pericol.

Cuprins:

Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în 5 zile?

Ce alimente consumă Fuego în dieta sa?

Ce gustări recomandă între mese?

Care este secretul voinței lui Fuego?

Artistul a explicat că disciplina și voința au fost cele mai importante arme ale sale în lupta cu kilogramele. În cadrul unei emisiuni TV, Fuego a dezvăluit pașii simpli pe care i-a urmat pentru a obține rezultate rapide.

„Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil, mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare.

Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a spus Fuego, potrivit .

Astfel, carnea slabă, precum cea de curcan, alături de legume verzi reprezintă baza dieta lui Fuego pentru slăbit.

Fuego a explicat că dieta sa permite și gustări sănătoase:

„Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni”, a spus artistul.

Pentru a-și controla poftele, Fuego a recurs la o strategie simplă: a golit frigiderul de alimente nesănătoase.

„Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin… Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, iaurt și sana cu 0,2 – 0,3. Și când doresc mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare”, a explicat artistul.

El a subliniat că, indiferent de dietă, voința este cheia succesului:

„Cel mai important e să aveți voință, să vă puneți în gând un lucru și sunt convins că veți reuși să slăbiți”, a conchis Fuego.