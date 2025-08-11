B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem". Ce arată un studiu despre consecințele abuzului verbal asupra copiilor

„Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem”. Ce arată un studiu despre consecințele abuzului verbal asupra copiilor

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 12:06
„Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem”. Ce arată un studiu despre consecințele abuzului verbal asupra copiilor
Foto simbol: Pixabay

Abuzul verbal tot abuz este. Un studiu a arătat că acesta poate avea aceleași consecințe grave asupra dezvoltării copilului, precum cele ale abuzului fizic.

Cuprins

  • Ce arată studiul
  • Estimări
  • „Cuvintele pot răni profund”

Ce arată studiul

Studiul, condus de Universitatea Liverpool John Moores, a fost realizat pe mai mult de 20.000 de adulți din Anglia și Țara Galilor. Cercetarea a fost publicată în revista medicală BMJ Open.

Conform studiului, persoanele expuse ambelor forme de abuz prezintă un risc dublu de a dezvolta probleme psihice la vârsta adultă, relatează The Independent, citat de Adevărul.

De asemenea, adulții care au suferit abuz fizic în copilărie aveau cu 52% mai multe riscuri de a avea o stare mentală precară, iar în cazul celor supuși doar abuzului verbal, procentul urca la 64%. Expunerea la ambele tipuri de abuz crește riscul până la 115%.

„Cercetarea noastră arată că abuzul verbal în copilărie poate lăsa cicatrici mintale la fel de adânci și de durabile ca și abuzul fizic. S-au făcut progrese importante în reducerea abuzului fizic, dar abuzul verbal este adesea trecut cu vederea”, a declarat profesorul Mark Bellis, autorul principal al studiului.

Estimări

Analiza indică faptul că prevalența abuzului fizic asupra copiilor s-a înjumătățit în ultimele decenii. Cu toate acestea, abuzul verbal a crescut semnificativ.

În rândul celor născuți înainte de 1950, acesta afecta aproximativ 12% dintre copii. În prezent afectează unul din cinci. În cazul abuzului fizic, cifrele au scăzut de la 20% la 10% în aceeași perioadă.

Cercetătorii estimează că în prezent un copil din șase este victima abuzului fizic, iar unul din trei este supus abuzului verbal, cel mai adesea din partea familiei sau îngrijitorilor.

„Cuvintele pot răni profund”

„Acest studiu confirmă ceea ce supraviețuitorii și profesioniștii știu de mult timp: cuvintele pot răni profund și pot avea un impact de durată asupra sănătății mintale și dezvoltării unui copil. Cu toții avem momente de suprasolicitare, dar prea mulți adulți recurg la cuvinte dure fără să realizeze pagubele pe care le provoacă”, a declarat Jessica Bondy, fondatoarea organizației Words Matter.

„Orice progres făcut în reducerea abuzului fizic riscă să fie anulat de creșterea abuzului verbal. Trebuie să acționăm acum pentru a combate efectele de durată ale unui limbaj crud, critic sau controlator. Trebuie să-i construim pe copii, nu să-i distrugem. Sănătatea mintală a noii generații și viitorul nostru comun depind de acest lucru”, a adăugat aceasta.

